De Livia Lixandru,

Deea Maxer a postat pe contul de socializare imagini și le-a dezvăluit fanilor, care a fost reacția soțului ei, atunci când a văzut-o.

„Dacă vineri am fost la țară la bunici, azi am profitat de soare și am ieșit în parc. Maysa plângea, iar Dinu m-a întrebat: „Alăptezi aici?’ I-am răspuns mândră: „Da, chiar aici! Pe banca aceea la soare. Și oriunde altundeva atâta timp cât ei ii este foame și are nevoie de mine!”, a scris Deea Maxer pe Facebook.

Deea Maxer a devenit pentru a doua oară mamă, în urmă cu mai bine de o săptămână, când a născut o fetiță perfect sănătoasă. De atunci, viața familiei sale s-a schimbat complet. Deea și Dinu mai au împreună un băiețel.

Adela Popescu și Cristina Șișcanu și-au alăptat bebelușii în public

Printre vedetele care nu au avut nicio reținere în a-și alăpta bebelușii în public se află Adela Popescu, Cristina Șișcanu sau Mirela Vaida.

„Trebuia să înţeleagă toată lumea că e atât de natural să alăptezi un copil, că o femeie care alăptează nu face decât să crească, să dea viaţă, să hrănească un copil, e o chestiune primară (…). De ce ar fi legal să te săruţi în public, dar nu e frumos şi normal să alăptezi în public? (…).

Păi, un copil de trei-patru ani, dacă îi vede pe unii că se sărută aşa stă şi se uită la ei şi te întreabă: ‘Dar ce fac doamna şi cu domnul?’. Şi parcă ţi-e jenă să le spui şi dacă se mai şi pipăie pe o bancă (…)”, a declarat recent Mirela Vaida în cadrul emisiunii „Dincolo de aparenţe” de la Antena Stars, potrivit Spynews.