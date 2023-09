Deea Maxer și Robert Drilea petrec foarte mult timp atât singuri, cât și cu copiii artistei. Andreas și Maysa s-au atașat foarte repede de noul iubit al mamei lor, iar recent au fost împreună și în vacanță.

„Deea Maxer: Eu am zis că am făcut totul și spre binele copiilor, și decizia cu apartamentul a fost o decizie foarte bună ca și tranzit, s-ar putea ca în curând să nu mai locuiesc atât de aproape. În momentul în care am fost cu copiii împreună (n. red. ea și Robert, împreună cu cei doi copii), toți patru vara asta, la munte, Andreas, cu zâmbetul pe buze și super fericit mi-a zis: „Mami, te văd fericită și asta mă bucură enorm. Acum te văd fericită”. Dacă copilul meu a observat lucrul ăsta și a simțit liniște, pace, armonie și iubire, este perfect. Înseamnă că am luat decizia corectă.

Robert Drilea: Și nu-ți poartă pică. Andreas e destul de mare ca să-ți poarte pică.

Deea Maxer: Da. Mă refer la Andreas clar, pentru că el realizează lucruri, face 13 ani. Deci copiii mei sunt bine”, au spus Deea Maxer și Robert Drilea, în cadrul unei emisiuni TV, potrivit Wowbiz.

Dinu Maxer iubește din nou

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia au apărut pentru prima dată împreună la TV de când formează un cuplu. În emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, îndrăgostiții au făcut declarații despre relația lor, dar au și dansat împreună pe muzica artistului.

„A început printr-o prietenie și ne-am cunoscut la un eveniment unde Dinu a venit împreună cu bunul nostru prieten comun, Florin Burescu, am făcut cunoștință. Eu nu știam că Florin vine cu Dinu, eu am fost fan Axxa toată adolescența. Eu nu am știu că el a văzut personajul meu de la «iUmor»”, a mărturisit, conform click.ro, Magdalena Chihaia, care e absolventă de actorie.

„Mi-a plăcut atât de mult încât până la 4 dimineața am vorbit în apartamentul ei nou și nu foarte mobilat, cu ea și Florin. După ceea s-au întâmplat câteva lucruri și trebuie să recunosc că eu am intrat pe nepregătite într-o altă relație, flacăra dintre noi s-a dat la minim… După ce am ieșit eu din relația respectivă, Magdalena a avut grijă de sufletul meu foarte subtil, m-a luat și m-a invitat în lumea salsa, o lume nouă pentru mine, care m-a fascinat! Eu eram a doua oară lovit și nu am mai fost deschis unei relații și am intrat cu ochii închiși. Mi-a plăcut atmosfera, era ușor un Dirty dancing 2”.