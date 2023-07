Piesa, un mix de stiluri muzicale rock-trap, este un adevărat manifesto al rebelilor, al celor care nu respectă regulile și care vor să își facă vocea auzită.

„Scandal” a fost compusă de Delia, Alex Cotoi, Johnny și Iustin, versurile Delia, Iustin Radu Câmpeanu și Onel, iar la producție Alex Cotoi a inserat amprenta HVNDS în acest mix neașteptat.

Videoclipul pentru „Scandal” a fost regizat și filmat de Bogdan Daragiu, cu care Delia a mai colaborat și pentru alte piese precum „Cum ne noi”, „Aruncă-mă”, „Dragoste cu dinți” sau „Între noi”. Pentru acest video, Delia a colaborat cu Claudiu Burcă (make-up), George Cozma (hair) și Hilke Muslim (styling).

Despre HVNDS

HVNDS, proiectul muzical format din Iustin, Johnny, Onel și Niki, a fost înființat în 2016 și a devenit cunoscut publicului prin piesele virale și colaborările cu Șatra B.E.N.Z., NOSFE, RAVA, Killa Fonic, Azteca și Nane.

„Îmi place să mă joc, să experimentez din punct de vedere muzical, așa că am petrecut mult timp în studio cu Alex Cotoi și am dat frâu liber imaginației și creativității. Când am început să compun Scandal, am simțit că HVNDS va aduce acel flavour de care piesa avea nevoie să fie completă. Enjoy!”, a spus Delia.

„Scandal” va fi inclus pe albumul „Flexx” pe care Delia îl va lansa în toamnă, un album cu un sound complex și cu colaborări-surpriză.

