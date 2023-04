Și Delia, dar și Lora au au vrut să lanseze o altă variantă a piesei „Fata de pe plajă”, care aparține trupei Azur și al cărei refren este viral pe TikTok. Delia a și reușit, recent a lansat piesa „Lololo”, care are mare succes în mediul online. Cea care a renunțat la proiect a fost Lora.

Delia i-a luat-o înainte, a primit multe aprecieri pentru reinterpretarea piesei Azur, dar și multe critici. Au circulat zvonuri că a furat melodia și că s-ar fi certat cu Lora. Pe rețelele de socializare ea a infirmat toate speculațiile. „Oare a furat Delia piesa sau e doar un cover? Dacă este doar un cover, de ce este doar un cover?

După ce că internetul e plin de coveruri de la piesa asta, noi ne întrebăm, în continuare, dacă e cover sau nu. Serios?”, a răbufnit artista.

Delia: „E o piesă mișto, care merge mai departe”

Și a continuat: „Despre ce parte proastă vorbim, când o piesă frumoasă nu moare, merge mai departe, continuă peste generații, când oamenii câștigă financiar, în urma acestui cover.

Așa este normal când oamenii o să aibă continuitate și probabil mai multe concerte, vara aceasta. Care e partea proastă, că nu înțelegem. Partea proastă este că publicul Deliei este superficial. Această piesă aparține celor de la Azur, care de fapt nu este nici a lor și care are rădăcini mai vechi. E o piesă mișto care merge mai departe”, le-a spus Delia urmăritorilor săi de pe Instagram, conform Fanatik.

Într-un interviu pentru sursa precizată mai sus, chiar Nelu Vlad de la Azur spunea că Delia Matache l-a plătit pentru această melodie și a semnat cu ea. Ulterior, artistul a aflat că și Lora voia să facă un remake al acestei melodii.

„Au încercat să facă, așa cum se produce la noi în showbiz, o variantă fără știrea mea (n.r.: se referă la Lora și casa ROTON)… Lora cu impresarul au plecat în Dubai să filmeze clip la melodia pe care o cântă și Delia Matache, doar că între timp a aflat și Delia, iar eu am semnat cu ea, pentru că m-a plătit. Asta fără să știu că are de gând și Lora să o cânte. Eu nu știam că ei aveau planul ăsta. Am dat-o Deliei, am semnat-o. Acuma, ce-o fi, o fi!

Acuma, eu nu sunt de acord cu Lora. Am zis, ori o cântă unul, ori altul… I-am dat vreo 80 și ceva de piese. Eu de unde aveam să știu treaba asta? Dacă mie nu mi-a zis nimeni, nimic…”, a explicat artistul pentru Fanatik.

Ce spune Lora despre presupusa ceartă cu Delia

Lora a fost invitată la podcastul lui Jorge, unde a vrut să lămurească presupusa ceartă pe care ar fi avut-o cu Delia din cauza unei melodii. Jorge a vrut să afle mai mult despre presupusul conflict dintre Lora și Delia, astfel că a întrebat-o pe invitata sa despre acest subiect. „Care? Ce controversă? Asta e cu Delia, ultimul mesaj, de ziua ei. I-am zis la mulți ani”, a răspuns Lora, potrivit WOWbiz.ro.

Când a aflat că vedeta de la Antena 1 lansează melodia „Lololo”, Lora și Ionuț Ghenu, iubitul și managerul ei, au renunțat la proiect.

Jorge: Deci se vede la cameră, da? Februarie 7, 2023. „La mulți ani, gagică faină, iubire și sănătate să ai”. Pupici cu petrecere, buze și tort ți-a trimis.

Lora: Eu i-am trimis ei. Și ea mi-a trimis inimă înapoi.

Jorge: Zgârcită la cuvinte Delia.

Lora: Nu, că noi vorbim la telefon. Mai vorbim, am mai vorbit, dar despre alte subiecte. Dar ca să înțelegi. Nu există discuții și nicio controversă.

Delia a lansat melodia înaintea Lorei

Delia a reușit să scoată piesa înaintea Lorei, deși iubita lui Ionuț Ghenu avea deja totul pregătit. „Un prieten mi-a scris: «Hei, ce faceti, sper că sunteți bine în Bali, am și eu o piesă pentru voi». A trimis piesa. Piesa în cauză este o piesă originală, cu refrenul care seamănă cu refrenul sau este inspirat din refrenul asta care rupe pe TikTok. Mie mi-a plăcut foarte mult, nu știam că e virală. I-am arătat și Lorei, i-a plăcut și ei”, a povestit Ionuț Ghenu, cel care îi este și manager iubitei sale.

Și a continuat: „A zis că e foarte mișto, dar poate mai lucrăm puțin la refren. Eu i-am zis că nu, că tocmai refrenul e duma. Oamenii mi-au explicat că refrenul e viral, eu habar nu aveam. După ce am ascultat piesa, i-am pus și piesa lui Azur și i-am zis că asta e piesa originală. A zis: «Mișto, hai să facem». Am filmat, am terminat filmarea și stăteam pe telefon, iar la un moment dat am văzut că s-a lansat o piesă: Lololo. Am deschis și am auzit refrenul. M-am dus la Lora, am trezit-o și i-am zis că cineva a lansat piesa. Am dat un mesaj către prietenul meu: «Salut, am văzut că a lansat altcineva piesa, deci cred că nu mai are rost să continuăm». Asta a fost discuția toată”.

