Situația este mai gravă în Rusia decât recunoaște Kremlinul

Scenariul este evocat de oficiali regionali, funcționari guvernamentali și surse apropiate Kremlinului care au vorbit, sub rezerva anonimatului, cu publicația Viorstka.

Potrivit acestor surse, ideea impunerii legii marțiale este susținută mai ales de serviciile de securitate, potrivit cărora regimul de la Moscova trebuie să renunțe la „păstrarea aparențelor” și „să lupte” de-acum „cu întreaga țară”.

„Situația se agravează de pe o zi pe alta și s-ar putea să nu fie posibilă echilibrarea acesteia fără măsuri extreme”, a mărturisit una dintre sursele citate de Viorstka.

Condițiile impunerii legii marțiale

Conform legislației actuale a Rusiei, legea marțială poate fi impusă prin decret prezidențial (de facto pe o perioadă nedeterminată) și prevede posibilitatea unei stări de asediu, restricții privind mișcarea cetățenilor, desfășurarea forțată a oamenilor în întreprinderi de apărare, confiscarea bunurilor în scopuri de apărare, precum și anularea alegerilor și cenzura totală. Rusia se află deja sub o formă de lege marțială nedeclarată, având în vedere cenzura instituită de regim de la lansarea invaziei la scară largă din Ucraina.

Însă un regres semnificativ pe front sau o scădere bruscă a recrutării militare, aflată la cel mai redus nivel din ultimii trei ani, ar putea declanșa instaurarea în totalitate a legii marțiale.

Pe lângă legea marțială, sursele Viorstka spun că mobilizarea, despre care circulă zvonuri de câteva luni, nu este exclusă, la fel ca și alte restricții, cum ar fi înăsprirea reglementărilor valutare și interdicția de călătorie în străinătate pentru anumite categorii de cetățeni (de exemplu angajații întreprinderilor strategice).

Sursele publicației nu exclud nici transferul forțat al unei părți din depozitele bancare ale cetățenilor către obligațiuni de război pentru a finanța deficitul bugetar, care a ajuns la aproape 6 trilioane de ruble (68 de miliarde de euro) în primele șase luni ale acestui an.

Garda Națională a Rusiei primește noi atribuții

În opinia experților de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), Kremlinul a început deja unele pregătiri pentru decretarea mobilizării și impunerea legii marțiale. Experții militari de la ISW evocă în acest sens noile amendamente care reglementează activitățile Gărzii Naționale a Rusiei.

Conform amendamentelor, printre noile atribuții ale Gărzii Naționale a Rusiei, aflată sub controlul lui Putin, figurează de-acum pregătirea în avans a personalului, a instalațiilor și a proprietăților pentru protecție în fața riscurilor legate de mobilizare, lege marțială și vreme de război. Kremlinul anticipează probabil o nemulțumire profundă a publicului în cazul unei desfășurări în masă pe front și creează condițiile pentru posibila introducere a legii marțiale, notează ISW.

Unii oficiali europeni nu exclud nici ei posibilitatea unui nou val de mobilizare în Rusia, relatează The Washington Post. Potrivit acestora, Kremlinul ar putea lua o astfel de măsură dacă numărul mare de victime de pe front persistă. Alternativa pentru Putin ar fi întreruperea războiului, dar Kremlinul insistă că nu vrea să audă despre o nouă propunere de pace.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat la rândul lui că a aflat informații potrivit cărora Rusia pregătește un nou val de mobilizare. În plus, susține șeful statului ucrainean, Rusia a început demersurile pentru a aduce alți 30.000 de soldați nord-coreeni ca să lupte împotriva Ucrainei.

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