Cum a ajuns bărbatul să plutească o lună în derivă, în Pacific

Kai Sato a plecat pe 7 iunie de pe Insula Catalina, California, la bordul unei bărci cu pânze. După aproximativ două săptămâni, catargul ambarcațiunii s-a rupt, combustibilul s-a terminat, iar telefonul său mobil a rămas fără baterie. Astfel, s-a trezit complet izolat, departe de rutele comerciale din mijlocul Pacificului, potrivit postului american de știri Hawaii News Now.

„Am plâns o săptămână întreagă în timp ce pluteam în derivă spre sud. Mă simțeam ca o țintă staționară, fără nicio șansă de scăpare”, a povestit Sato pentru sursa citată mai sus.

În acele momente de disperare, marinarul a mărturisit că a fost aproape să renunțe la luptă și să-și pună capăt zilelor.

Ce a mâncat naufragiatul timp de o lună: proviziile s-au epuizat rapid

Rămas fără provizii și fără apă potabilă, Sato a supraviețuit cu ce a găsit la îndemână.

„Am mâncat puținul ovăz pe care îl mai aveam pe navă. Uneori, peștii sau calamarii cădeau pe punte, iar aceștia îmi deveneau hrană”, a explicat el.

Pentru a-și potoli setea, a colectat apă formată din condens, pe care o aduna într-o găleată și o consuma picătură cu picătură. După cinci zile de derivă, Sato a decis să-și înfrunte situația și să facă reparații improvizate la catargul distrus. Cu ajutorul unor țevi din PVC și vâsle de caiac, a reușit să recâștige un oarecare control asupra bărcii sale.

Cum a fost salvat în mod miraculos în largul coastei Hawaii

Abia după aproape o lună de derivă, marinarul a reușit să ajungă în apropierea unei rute maritime comerciale dintre California și Hawaii. Marțea trecută, o navă de marfă l-a observat și a intervenit pentru a-l salva.

„Echipajului i-au trebuit două încercări pentru a coborî scara de frânghie. Eram extrem de slăbit, dar când am fost salvat, am plâns de bucurie. Mi-au dat fructe, apă și haine curate. Au fost niște oameni cu adevărat minunați”, a declarat Sato.

Bărbatul de 37 de ani nu ar renunța niciodată la pasiunea pentru navigație

După salvare, Sato a fost dus în siguranță în Hawaii, unde este găzduit în prezent de o rudă. Deși a trecut printr-o experiență care i-a pus viața în pericol, marinarul nu renunță la pasiunea sa.

„Intenționez să călătoresc în Filipine, dar de data aceasta pe o barcă mai mare și mai sigură”, a spus el, conform relatărilor Iefimerida.gr și California Post.

Fotografiile realizate în timpul salvării surprind dimensiunea dramei trăite de Sato, arătând barca avariată și starea de epuizare a marinarului. Povestea sa rămâne o mărturie impresionantă despre curajul și voința de a supraviețui în cele mai dificile condiții.

Povestea lui Kai Sato amintește de momentul în care un tânăr a plutit în derivă cu ski-jetul timp de 38 de ore. Băiatul a stat fără apă și mâncare, singur, în mijlocul Atlanticului.

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