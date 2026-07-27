Emisiunea se numește Miza Zilei, iar prima ediție a emisiunii este difuzată luni, 27 iulie. Oficialii Realitatea Plus au fost contactați de Paginademedia.ro și au precizat că este vorba de o schimbare temporară a grilei de programe, pe o perioadă de câteva săptămâni, cât Anca Alexandrescu este în concediu.

Emisiunea vine într-o perioadă în care audiențele emisiunii Culisele Statului Paralel se află pe o pantă descendentă, scrie Paginademedia.ro. Acest lucru a venit după ce, în direct, Anca Alexandrescu a fost certată de Călin Georgescu pentru că a susţinut că AUR trebuia să voteze Guvernul Veştea.

În urma acestui moment, audiența a început să scadă, la fel și numărul de urmăritori de pe reţelele sociale.

Conform publicației menționate, Ana Maria Păcuraru a mai prezentat emisiuni la Realitatea. În primăvara lui 2024, Ana Maria Păcuraru se întorcea la postul TV după un concediu de maternitate, în timp ce sora ei, Alexandra Păcuraru, se retrăgea din televiziune.

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