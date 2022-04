În cadrul emisiunii „iUmor”, unde a fost jurat pentru doar o ediție, Dani Oțil a povestit în fața camerelor de filmat că Delia i-a luat o pereche de încălțăminte din garderobă și nici până acum nu i-a înapoiat-o.

„Cu Delia am fost coleg mult timp. Puțină lume știe că Delia îmi este foarte datoare. (…) Dacă adunăm banii pe care Delia i-a făcut din concerte, din drepturi de autor, din concerte, de la „iUmor”, „X Factor”, banii din criptomonedele soțului, este cel mai bogat artist din România.

Cu toate acestea, se bucură la doi crocși care au costat 180 de lei. Filmam pentru „X Factor” ultima oară când mi-am văzut crocșii”, a spus Dani Oțil.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Auzind aceste declarații, Delia a reacționat: „Crocșii! I-am luat niște crocși, odată, pentru că eram în tocuri și nu mai puteam să merg. I-am cerut crocșii ca să ajung acasă în siguranță. Și m-a ținut minte. Erau oribili!”.

Dani Oțil, declarații ca jurat la „iUmor”

Înainte de a apărea în emisiune, el a declarat: „Sunt fan iUmor, știu foarte multe numere și mereu m-am întrebat dacă aș avea ce trebuie pentru a fi la masa juriului. De aproximativ trei ani tot aștept să fiu chemat aici.

Am un filtru pe care îl pun peste tot ce se întâmplă pe scenă: omul acesta dacă ar veni cu grupul meu de prieteni la cabană și ne-ar spune glume, noi am râde sau l-am da afară în zăpadă? Cred că la asta se rezumă totul”.

