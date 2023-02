În vârstă de 41 de ani, Delia Matache arată impecabil și multe dintre admiratoarele sale au vrut să afle care este secretul ei. Artista a decis să vorbească public despre intervențiile estetice, un subiect sensibil pentru multe vedete, care aleg să fie discrete cu schimbările pe care și le fac.

Cântăreața, care face parte din juriul show-ului „iUmor”, nu este împotriva intervențiilor estetice atât timp cât sunt făcute cu limită. Delia Matache a recunoscut că a apelat la medicul estetician și și-a mărit buzele cu acid hialuronic. De asemenea, ea este de acord cu botoxul în locul cremelor antirid.

„Mi-e botoxul mi se pare… decât să dai banii pe o cremă antirid, mai bine îți rezolvi problema. Dar botoxul nu te face mai frumos, ci doar îți blochează un mușchi. Acidul hialuronic la nivelul feței nu am încercat și cum îmi arată mie simetria naturală a feței, nu cred că am nevoie.

N-aș avea nevoie de bărbie sau de pomeți. La buze am încercat, mi se pare drăguț să fie mai pline, dar totuși nu exagerat. Cam atât, lasere și alte tratamente nu am încercat, însă aș vrea să încerc. Mi se pare că sunt în urmă rău la capitolul ăsta. Bine, nici nu am răbdare de așa ceva prea mult. Prefer să-mi fac acasă măști”, a declarat Delia pe contul ei personal de TikTok.

Recomandări Scrisoarea pentru România a unui ziarist român, refugiat din Cernăuți, la un an de război: „Credeți-mă, noi, aici, suntem lumea liberă. Să nu o lăsăm să cadă!”

Artista a mărturisit că și-ar dori să își opereze nasul, însă nu are curaj să facă acest pas momentan. Delia și-ar dori un nas mai în vânt: „Ce vreau să îmi fac, dar nu am curaj (n.r. nasul). E un pic așa, îl urăsc uneori. N-am curaj. El e ok așa cum e, dar ar putea să fie mai frumos, mai în vânt”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Delia Matache a fost criticată pentru modul în care se îmbracă

Delia este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi. La fiecare apariție, la fiecare concert, artista a atras atenția cu talentul ei, vocea ei, dar și cu felul în care s-a îmbrăcat. Unii dintre fanii ei au apreciat stilul ei vestimentar, l-au considerat excentric, în timp ce alții au criticat-o și i-au transmis să se îmbrace „normal”.

Recomandări INTERVIU EXCLUSIV. Avertismentul primarului din Bucea, simbolul suferinței civililor, către români: „Dacă nu vom opri Rusia aici, ea va veni peste voi”

„De ce nu te îmbraci și tu ca un om normal?”, au întrebat-o pe Delia unii dintre fanii ei. Într-un video pe TikTok, cântăreața a răspuns, ea e de părere că la concerte îi place să poarte ținute extravagante, crede că oamenii vor să vadă ceva „spectaculos”.

„Cam ce aș mai putea să răspund la întrebarea «Hei, Delia! De ce nu te îmbraci și tu ca un om normal?» … orice ar însemna asta … Pentru că nu sunt un om normal. E nevoie de o subtitrare, e nevoie să scrii. Adică, în momentul în care se postează un artist într-o ținută, el trebuie să specifice: «Hei, nu uitați: sunt artist, mă duc la concert. Știți, concertul este ăla unde e o scenă, sunt lumini, reflectoare, oameni care plătesc un bilet și vor să vadă ceva spectaculos».

Ceva spectaculos, nu un civil pe scenă, îmbrăcat normal. (…) «De ce nu te îmbraci normal?» Normal cum? Cam cât de normal?”, a transmis Delia pe TikTok.

GSP.RO Fiul lui Adrian Mititelu, întrebat cu ce se ocupă, când se dădea jos din Lamborghiniul său de 600.000 de euro. Ce a răspuns. Momentul a fost înregistrat. VIDEO

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Putin, comportament bizar în timpul discursului de la Kremlin. Ce făcea în timp ce vorbea, toţi au observat

Viva.ro Cum arată vila de 500.000 de euro în care Oana Roman a locuit cu Marius Elisei. Detaliul inedit observat de multă lume

Observatornews.ro Spulberat pe trecerea de pietoni, în Bacău. Accidentul cumplit a fost filmat de o cameră de supraveghere

Știrileprotv.ro Viața „soțului trofeu”, bărbatul întreținut de cele trei soții. „Mă simt ca și cum aș trăi un vis devenit realitate”. „Regele nu mișcă un deget”

FANATIK.RO Sărbătoare azi, 24 februarie 2023. Ce nu e bine să faci de Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 24 februarie 2023. Săgetătorii ar fi bine să lase viitorul în pace, pur și simplu, să se detașeze de orice plan și de aspirații, dorințe

PUBLICITATE Interviu Maria Gheorghiu, cofondatoarea Asociației OvidiuRO: Prevenim analfabetismul funcțional prin lectura timpurie