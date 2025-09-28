De curând, Delia Matache a vorbit deschis despre dificultățile ei de vedere. Cântăreața a mărturisit că se confruntă cu miopia încă din adolescență și că în prezent are nevoie de o pereche nouă de ochelari. „Mă duc să îmi fac ochelari. Vă anunț că sunt mioapă. Nu e o noutate, sunt mioapă de la 16 ani. Am -3,25 la ambii ochi,” a spus Delia pe internet.

Delia are probleme cu vederea

Ulterior, vedeta a explicat că uneori întâmpină probleme atunci când privește de aproape prin intermediul telefonului. În timp ce ecranul îi oferă claritate, atunci când îl coboară, imaginea din jur devine neclară: „E ciudat că văd prin telefon când vă filmez, văd de aproape, și când iau telefonul vă văd în ceață. Nu vă văd trăsăturile faciale,” a spus artista, în timp ce își filma prietenele.

De asemenea, Delia s-a arătat interesată de intervențiile cu laser destinate corectării miopiei, dorind să afle mai multe detalii despre procedură și recuperare. „Știe cineva, și-a făcut cineva operație cu laser pentru miopie?

Cât durează recuperarea? Am înțeles că e ceva extrem de ușor, dar am auzit că miopia poate să revină. Eu am -3,25 la ambii ochi și am această problemă de la 15 ani, adică e genetică.”, a spus vedeta.

Altă afecțiune de care suferă Delia

Jurata de la iUmor a dezvăluit recent, detalii despre boala cu care a fost diagnosticată de cadrele medicale. Vedeta de la Antena 1 are spondiloză cervicală, o boală degenerativă a coloanei vertebrale.

„Voiam să zic să nu mă mai blestemați, m-a luat la cervicală. Deci mă doare rău. Sunt pe moarte, eu trag să mor. Ce rău îmi e! Aoleu, dar rău mă doare! Deci mor. Uită-te cum mor, ca să-ți fie ție bine! Uită-te cum mor!”, a mărturisit Delia, într-o filmare de pe TikTok.

Mai târziu, artista a venit cu mai multe lămuriri despre afecțiunea de care suferă. „Hai să exemplificăm ce se întâmplă în video-ul ăla, deși am zis că gluma e glumă, dar… wow! Deci, când mă doare cervicala, spondiloza, fac următorul gest ca să îmi revin. În general, mi se întâmplă când stau mult în picioare sau stau foarte mult jos.

Mi se întâmplă și la masa juraților la filmări, când stau foarte mult într-o singură poziție. Când se întâmplă, simt nevoia să fac acest gest ca să-mi aranjez cervicala. Asta se vedea în imaginile alea. Și zic pe gură: Au, mă doare! Au, spatele! Nu înțeleg, e evident. Oare e troll și face asta pentru vizualizări?”, a mai spus Delia, pe rețelele de socializare.

