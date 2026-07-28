Între 14 și 16 august 2026, Platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea va găzdui una dintre cele mai așteptate producții muzicale ale verii, iar publicul va avea ocazia să îi vadă din nou pe cei doi artiști care au colaborat în 2023 pentru piesa „Miami”.

Melodia, compusă de Delia și Alex Cotoi, cu versuri semnate de Delia și Johny Romano și produsă de Alex Cotoi, a însoțit lansarea filmului „Miami Bici 2”, cel mai scump film independent românesc realizat până la acel moment. Videoclipul oficial, regizat de Bogdan Daragiu, a inclus și imagini din pelicula filmată în Los Angeles, Miami și Las Vegas.

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La Music Lover Festival, Johny Romano va urca pe scenă în prima zi a festivalului, 14 august 2026, în cadrul Red Day, alături de Puya și Badd G, într-un show dedicat muzicii urbane. O zi mai târziu, pe 15 august, publicul o va putea vedea pe Delia Matache în cadrul Green Day, alături de Connect-R și proiectul Urban Lăutăresque. Chiar dacă vor concerta în zile diferite, prezența lor în cadrul aceluiași festival readuce în atenție una dintre cele mai interesante colaborări din muzica românească din ultimii ani.

Music Lover Festival propune un concept nou pentru piața din România, fiind primul festival hibrid care combină experiența premium din Fan Zone cu accesul gratuit pentru publicul din Zona 2. Evenimentul este programat în perioada 14-16 august 2026, pe Platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea, și promite trei zile de concerte, activări speciale și experiențe interactive.

Pe lângă Delia și Johny Romano, line-up-ul confirmat îi include pe Puya, Connect-R, Urban Lăutăresque, Badd G, Leo de la Roșiori, Marcel Ștefăneț și Ethno Republic, urmând ca organizatorii să anunțe și alte surprize în perioada următoare.

Biletele pentru Fan Zone și abonamentele festivalului sunt deja disponibile, iar organizatorii atrag atenția că numărul locurilor din zona premium este limitat. Publicul poate participa și prin accesul gratuit în Zona 2, în limita capacității disponibile.

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