De asemenea, artista nu a circulat prin București cu bolidul de lux, ci cu metroul, reușind să atragă privirile tuturor cu ținuta purtată.

Comercianții din piața Obor au avut parte de o surpriză de proporții ieri. După ce și-a cumpărat murături, Delia a luat la pas piața Obor și s-a plimbat printre tarabe. Îmbrăcată lejer, în haine de stradă, și cu un fes negru pe cap, artista a făcut ravagii în piață. Mesajele pe conturile de socializare ale vedetei au curs lanț, mulți fiind surprinși de ideea cântăreței.

Delia a renunțat la ședințele de terapie

Delia, în vârstă de 41 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Juratul de la „iUmor” este căsătorită cu Răzvan Munteanu din 2012 și au o căsnicie așa cum și-au dorit. Artista a dezvăluit recent că a renunțat la terapie și a spus care a fost motivul pentru care a făcut asta.

„Nu (n.red.: face terapie). Am fost de două ori și mi s-a părut că mă victimiza prea mult, că-mi plângea de milă. Poate era o parte de terapie. Îi povesteam lucruri despre viață. Și era: «Vai, sărăcuța». Era femeie. Era o dramă și am zis că nu vreau asta. E ok, n-am nevoie, sunt ok. Cred că era un fel de a aborda psihoterapia al persoanei, care era foarte drăguță și prietenoasă cu mine și foarte ok“, a declarat Delia, în podcastul „Ac de siguranță cu Exarhu”.

Întrebată în cadrul interviului care crede că sunt semnele bătrâneții din punctul ei de vedere, Delia a explicat că atunci când devii părinte este clar că nu mai ești tânăr.

„Te responsabilizează foarte tare. Trebuie să devii un pic mai în vârstă decât ești ca să fii matur. Cred că, dacă ai foarte multe griji, dacă te interesează foarte mult mediul social și te raportezi foarte mult la asta, îmbătrânești”, a completat cântăreața pentru sursa de mai sus.

