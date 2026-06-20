În ultimele zile, artista se află într-o călătorie în afara României. Delia este recunoscută pentru pasiunea ei pentru aventură, drumeții și experiențe în mijlocul naturii.

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Într-un astfel de moment, în timp ce admira un peisaj impresionant, artista a fost copleșită de emoții. Frumusețea naturii și gândurile legate de trecerea timpului au făcut-o să reflecteze asupra modului în care oamenii se raportează la viață, la experiențe și la limitările inevitabile ale vârstei.

„Cu gândul că într-o zi n-o să mai pot să mă bucur așa de toată minunea asta… Țopăind din piatră în piatră… ca un cărpior liber. Dar e doar un gând… Pentru că sigur o să pot la fel și peste 20 de ani“, a transmis Delia Matache, pe TikTok.

Delia acuză folosirea videoclipului său fără acord

Delia a reacționat după ce videoclipul piesei „Analog” a fost modificat cu inteligența artificială și publicat online.

Delia critică utilizarea inteligenței artificiale după ce imagini din videoclipul piesei „Analog”, în varianta simfonică, au fost preluate și folosite pentru o altă melodie generată cu AI. Artista susține că situația ridică probleme serioase legate de drepturile de autor și folosirea conținutului fără acordul creatorilor.Delia a lansat recent varianta simfonică a piesei „Analog”, realizată împreună cu Orchestra Simfonică București și dirijorul Andrei Tudor.

La scurt timp după lansare, artista a observat că imagini din videoclipul oficial au fost preluate și folosite într-un alt material publicat pe rețelele de socializare. În noua versiune, coloana sonoră a fost înlocuită cu o melodie generată cu ajutorul inteligenței artificiale, interpretată de un personaj virtual.

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