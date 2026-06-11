Delia critică utilizarea inteligenței artificiale după ce imagini din videoclipul piesei „Analog”, în varianta simfonică, au fost preluate și folosite pentru o altă melodie generată cu AI. Artista susține că situația ridică probleme serioase legate de drepturile de autor și folosirea conținutului fără acordul creatorilor.

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Delia, revoltată după apariția unui videoclip generat cu AI

Delia a lansat recent varianta simfonică a piesei „Analog”, realizată împreună cu Orchestra Simfonică București și dirijorul Andrei Tudor.

La scurt timp după lansare, artista a observat că imagini din videoclipul oficial au fost preluate și folosite într-un alt material publicat pe rețelele de socializare. În noua versiune, coloana sonoră a fost înlocuită cu o melodie generată cu ajutorul inteligenței artificiale, interpretată de un personaj virtual.

Situația a determinat-o pe Delia să reacționeze public și să își exprime nemulțumirea față de folosirea imaginilor fără acord.

„Cum să furi oamenii dintr-o filmare și să-i pui în alta… Fuck AI… Asta nu e legal”, a transmis artista într-un InstaStory.

„Generează ce vrei, dar de ce iei videoclipurile oamenilor?”

Ulterior, Delia a revenit cu explicații și a detaliat motivele pentru care consideră că situația este problematică.

Potrivit artistei, problema nu este doar folosirea inteligenței artificiale pentru crearea de muzică, ci și preluarea imaginilor realizate de alți creatori și reutilizarea lor fără acord.

„Voi înțelegeți ce se întâmplă în acest video? În cazul în care nu înțelegeți ce se întâmplă în acest video, un băiat care e în spatele unui cont AI, gen Lolita, dar el nu zice, scrie acolo pe Instagram undeva mic, mic, mic, să nu vadă babele care se uită și idolatrizează zeița AI-ului, scrie că este Ai generated, dar drepturi pe video, din conținutul altor oameni, n-ai tu.

Generează ce vrei, că încă nu sunt legi. OK, generează cântece, ce vrei tu, dar de ce iei videoclipurile oamenilor? De ce iei din videoclipul meu? Că aia e munca noastră. Nu era de ajuns că se ia pe muzică și că se educă generații de AI, ca să zic așa. Acum îți ia cu totul videoclipul și te înlocuiește și pune pe altcineva acolo”, a spus Delia.

Cazul a fost remarcat și de influencerul Bogdan Munteanu, care a observat asemănări între descrierile unor conturi care publică materiale generate cu inteligență artificială. Acesta a semnalat faptul că descrierea contului Adella Zamfir este identică cu cea a personajului virtual Lolita Cercel. Ambele personaje sunt create cu ajutorul inteligenței artificiale și publică muzică și conținut generat digital.

Discuțiile au readus în atenție problema utilizării imaginilor, vocii și conținutului artistic în contextul dezvoltării accelerate a tehnologiilor bazate pe AI.

Reacția lui Andrei Tudor

Nici Andrei Tudor nu a rămas indiferent după apariția videoclipului modificat. Dirijorul a transmis că nu și-a dat acordul pentru folosirea numelui, imaginii sau presupusei sale contribuții în materialul respectiv.

„Nu mi-am dat niciodată acordul pentru utilizarea numelui, imaginii sau presupusei mele contribuții la această producție. Nu am colaborat cu această artistă și nu am participat în niciun fel la realizarea acestei înregistrări. Din ceea ce aud, materialul pare să fi fost generat integral cu ajutorul inteligenței artificiale, fără nicio contribuție artistică din partea mea. Dacă este într-adevăr cazul, situația ridică întrebări serioase despre respectarea drepturilor artiștilor și despre utilizarea imaginii unei persoane fără consimțământ.

Ceea ce mă preocupă cel mai mult este cine a creat acest material și cine a decis să asocieze numele sau imaginea mea cu el. Trăim într-o perioadă în care tehnologia poate crea aproape orice. Tocmai de aceea, respectul pentru drepturile de autor, identitatea și munca artiștilor devine mai important ca oricând”, a transmis Andrei Tudor.

Delia lansează „Analog” în variantă simfonică, împreună cu Orchestra Simfonică București, condusă de Andrei Tudor

Una dintre cele mai apreciate piese din repertoriul Deliei, “Analog”, a fost lansată în variantă simfonică, împreună cu Orchestra Simfonică București, condusă de Andrei Tudor.

Delia, alături de tenorul Bogdan Mihai și cei peste 71 de instrumentiști, au transpus emoția specială a unei piese statement cu mesaj puternic, despre nevoia de emoții autentice și conexiuni reale într-o lume dominată de digital și expansiunea inteligenței artificiale.

Filmarea a avut loc la Casa Poporului, una dintre cele mai impresionante clădiri din lume, iar regizor, DoP și editor a fost Khaled Mokhtar. Producția video aparține Treabă Production (Ana Treabă și Ioana Verde). Andrei Tudor a rescris piesa pentru această versiune de orchestră, iar Andrei Kerestely a coordonat înregistrarea, mix și master.

Piesa, compusă de Delia cu Alex Cotoi, versuri Delia și producție Alex Cotoi, surprinde prin mesaj, sensibilitate și expresivitate, transformând trăirea într-o experiență sonoră memorabilă. 

„Analog” completează universul creativ al Deliei și reconfirmă versatilitatea uneia dintre cele mai apreciate artiste din muzica românească. 

Lansarea piesei “Analog” a adus multă emoție, bucurie și susținere din partea publicului care a rezonat cu mesajul piesei și a fost impresionat de sensibilitatea interpretării Deliei.

Prin „Analog”, Delia continuă să își consolideze poziția ca artist care redefinește constant limitele creativității și ale expresiei muzicale, precum si versatilitatea sa și capacitatea sa de a transforma emoția în muzică ce rezonează cu publicul.

Tot anul acesta, Delia a lansat „Petale” cu Irina Rimes, prima lor colaborare, o piesă intensă și profundă, un manifest împotriva abuzului și a indiferenței. Două dintre cele mai puternice și autentice voci ale muzicii românești se întâlnesc pentru prima dată, transformând emoția, vulnerabilitatea și adevărul într-un mesaj care nu poate fi trecut cu vederea.

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