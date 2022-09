Într-un interviu pentru noul număr Taifasuri, Denis Roabeș a spus unde a muncit înainte de a deveni cunoscut. „Fiind nevoit încă de foarte tânăr, am exersat multe și diverse. Primul loc de muncă a fost într-o fabrică de cărămidă, apoi am lucrat într-un depozit. Am scris și lucrări de diplomă pentru alții contra cost.

Am fost chelner în Moscova și apoi am ajuns să lucrez în vânzări. Terminând acest segment cu marketingul, am zis că e timpul să mă apuc de ceea ce îmi place cu adevărat. Îmi amintesc că în primul an de liceu, am luat pentru prima oară chitara în mână și am început să studiez”, a declarat Denis Roabeș.

„Nu am crezut niciodată că voi ajunge la nivelul de acum”

Cariera de acum a trupei, a lui personală, nu l-a făcut pe Denis să uite de unde a plecat: „Aveam două ferme, am riscat totul pentru muzică. Aveam strânși niște bani pe care i-am spart în 3-4 luni. Când am lansat piesa «Versus», de mi-a dat un boost să ajung în România, am făcut-o pe datorie! «Nu am bani să-ți dau, înregistrăm, iar dacă nu voi scoate bani din ea, merg și muncesc peste hotare», i-am spus producătorului. Mi-a răspuns: «Ai ochi de om bun, așa că te cred!». Nu am crezut niciodată că voi ajunge la nivelul de acum. Când îți bate norocul la ușă, ai și-o teamă, să-l lași, să nu-l lași înăuntru. Mă tem doar de mine, atât. Lucrez și cu asta. Nu mi-e frică de moarte, nu mi-e frică de sărăcie, am fost acolo. Nu mi-e teamă că nu o să mai am succes. Dacă mi se ia totul? Aș încerca să obțin la loc ceea ce îmi doresc”, a povestit Denis acum câteva luni, în podcastul lui Damian Drăghici.

Denis Roabeş este solistul trupei „The Motans” şi a colaborat cu nume mari din industria muzicală, precum Delia, Irina Rimes şi Inna. El este originar din Republica Moldova. A lansat trupa The Motans în 2016, iar prima piesă care a devenit virală online a fost „Weekend”, realizată în colaborare cu Delia (acum depăşeşte 31 de milioane de vizualizări pe YouTube).

Despre rolul de jurat la Vocea României, cântărețul a spus pentru protv.ro că e o provocare pe care a aşteptat-o cu nerăbdare. „Sunt fericit că fac parte din echipa Vocea României. E o provocare pe care am aşteptat-o cu nerăbdare şi mă bucur că am oportunitatea de a da mai departe ce am învăţat eu în ultimii ani. Pentru mine, ideea de mentorat este ceva foarte special. De-a lungul vieţii, am avut noroc să întâlnesc persoane care m-au ajutat să mă formez atât ca om, cât şi ca artist. Iar acum mă aflu în ipostaza în care să sper că şi eu, la rândul meu, îi voi influenţa pozitiv pe cei pe care-i voi întâlni”, a spus Denis Roabeş.

