

Denise Rifai este suspectă în dosarul complex al DNA privind jocurile de noroc, în care a fost pus sub control judiciar și primarul Ciprian Ciucu, arată surse judiciare. Ea a fost audiată zilele trecute de procurorii Secției a II- a DNA și are calitatea de suspect pentru instigare și complicitate la dare de mită, scrie Mediafax.

Potrivit informațiilor apărute în presă, Denise Rifai și Odeta Nestor, fostă președintă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), ar fi vizate în aceeași cauză.

Denise Rifai a confirmat că are o relație apropiată cu Odeta Nestor. „Odeta e prietena mea”, a declarat ea pentru Gândul.

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Denise Rifai rupe tăcerea. Ce spune despre faptul că ar fi suspectă în dosarul DNA

Denise Rifai a respins orice suspiciune privind o posibilă implicare în ancheta procurorilor DNA ce îl vizează pe Ciprian Ciucu, specificând că nu are nicio legătură cu niciun dosar penal. Prezentatoarea TV a precizat, într-o scurtă declarație acordată lui Victor Ciutacu, că nu figurează în niciun dosar aflat în lucru și că nu a formulat niciun denunț în acest sens, fără a intra în alte detalii.

„Nu apar în niciun dosar penal și nu am făcut niciun denunț”, a declarat Denise Rifai la România TV.



Ciprian Ciucu afirmă că nu o cunoaște pe Denise Rifai

Ajuns joi seara la Secția 25 de Poliție pentru a semna controlul judiciar, Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost întrebat de jurnaliști de presupusa implicare a vedetei TV în dosarul de mită. Edilul a precizat că nu o cunoaște pe Denise Rifai. „Nu o cunosc, nu știu cine e”, a afirmat acesta.

Într-o postare pe Facebook, Ciucu își susține nevinovăția.

„Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase”.

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