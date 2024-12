Vedeta din „Gladiatorul II”, în vârstă de 69 de ani, a fost botezat la Kelly Temple Church of God in Christ, situată în cartierul Harlem din New York. În plus, el a devenit și pastor, iar în viitor poate fi hirotonit.

Ceremonia a fost transmisă în direct pe Facebook de First Jurisdiction Church of God in Christ Eastern New York. Denzel a purtat un tricou gri și pantaloni de trening negri și a vorbit despre credință.

„Peste o săptămână împlinesc 70 de ani”, a afirmat el, potrivit arhiepiscopului Christopher Bryant, relatează Page Six. „A durat ceva timp, dar sunt aici”.

„Dacă Dumnezeu poate face asta pentru mine, nu există nimic ce nu poate face pentru tine. Cerul este literalmente limita”, a mai spus actorul.

De la acest eveniment nu a lipsit nici soția sa, Pauletta Washington. Aceasta a vorbit, având lacrimi în ochi, despre călătoria spirituală a actorului.

„Patruzeci și șase de ani mai târziu, iată-mă încă alături de el, așa cum numai Dumnezeu vrea”, a spus Pauletta Washington. „Așa că sunt foarte mândră de tine. Ești capul familiei noastre și ai fost un exemplu minunat pentru copiii noștri, care sunt acum adulți și care știu să facă diferența pentru că noi le-am arătat-o.”

Recomandări Generalul Nicolae Militaru, artizanul diversiunilor cu „teroriști” care au dus la moartea multor soldați la Revoluție. De ce i-a oferit Ion Iliescu conducerea Armatei

„Cel mai important” moment din viața actorului, conform spuselor sale, a fost când „am fost cuprins de Duhul Sfânt”. Ceea ce i-a schimbat viața a fost o vizită la biserica West Angeles din Los Angeles, vizită efectuată la sugestia actorului și regizorului Robert Townsend.

Actorul Denzel Washington împlinește sâmbătă, 28 decembrie, vârsta de 70 de ani.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News