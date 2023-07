Depeche Mode la Bucuresti - program si reguli de acces la concertul de pe Arena Natională

Unde mai găseşti bilete la cocertul Depeche Mode de la București

Ultimele bilete încă se găsesc online, la prețuri ce pornesc de la 120 lei. În limita disponibilității, biletele se vor putea achiziționa și de la casele de bilete amplasate la intrările dinspre Bulevardul Basarabia și Bulevardul Pierre de Coubertin.

Organizatorii nu încurajează achiziționarea biletelor din alte surse cu excepția celor comunicate oficial, iar accesul cu bilete achiziționate din alte surse neoficiale nu este garantat.

Programul concertului Depeche Mode de pe Arena Nationala

În deschidere va cânta trupa HAELOS, de la ora 19:45.- Printre cele mai cunoscute piese ale trupei sunt Full Performance, Titan Quest OST.

Trupa Helos este formată din Lotti Benardout, Dom Goldsmith şi Daniel Vildosola. Trupa s-a înfiinţat la sfârşitul lui 2014. Toate piesele lor par să cartografieze lunga călătorie de la disperare la alinare, de la stres la refugiu. Pe scurt, întreaga dinamică a vieţii urbane.

Discutând despre Memento Mori, Martin Gore a declarat: “Am început lucrul pentru acest proiect la debutul pandemiei, iar temele materialului sunt direct inspirate din acea perioadă. După pierderea lui Fletch, am decis să continuăm, fiind convinși că el asta și-ar fi dorit, iar acest lucru nu a făcut decât să confere proiectului o semnificație aparte”. “Lui Fletch i-ar fi plăcut la nebunie acest album. Suntem nerăbdători să vi-l prezentăm live”, a adăugat Dave Gahan.

Depeche Mode va urca pe scenă în jurul orei 20:45. În cazul evenimentelor live, programul poate suferi modificări.

Reguli de acces la concertul Depeche Mode de miercuri 26 iulie

Accesul pentru publicul general se va face începând cu ora 17:00, pe la cele trei intrări amenajate pe Bulevardul Basarabia, Strada Maior Coravu și Bulevardul Pierre de Coubertin.

Pentru a evita posibilele aglomerări, recomandarea organizatorilor este ca publicul să țină cont de zona pentru care și-a achiziționat bilete:

posesorii de bilete în zonele Standing B, Tribuna 1 Vest și Tribuna Oficială vor avea acces în locație pe la intrarea din Strada Maior Coravu;

posesorii de bilete în zona Standing A vor avea acces în locație pe la intrarea din Bulevardul Pierre de Coubertin;

posesorii de bilete în zona Tribuna 2 Est și Peluza Sud vor avea acces în locație pe la intrarea din Bulevardul Basarabia.

Accesul fiecărui participant în spațiul de eveniment se va face exclusiv pe la poarta alocată sectorului în care este achiziționat biletul. Participanții la eveniment sunt rugați să consulte harta sectoarelor pentru detalii.

Organizatorii le recomandă spectatorilor să vină din timp la concert, însă nu înainte de ora deschiderii oficiale a porților de acces

Organizatorii recomandă utilizarea porților de acces corespunzătoare zonelor în care sunt repartizate biletele achiziționate, semnalizate corespunzător pe hartă.

Accesul la concert va fi permis doar în baza biletului valid, unei singure persoane, o singură dată. Părăsirea zonei de concert implică achiziționarea unui bilet nou.

Biletul va trebui păstrat pe toată durata concertului, iar spectatorii trebuie să aibă asupra lor și un act de identitate valid.

Cultura Depeche Mode

Depeche Mode au vândut peste 100 de milioane de albume în întreaga lume și au avut 54 de piese în UK Singles Chart.

Depeche Mode este o formație britanică de muzică synthpop/electronic fondată în 1980 în orașul Basildon. Este una dintre cele mai longevive și de succes formații apărute în perioada New Wave și New Romantic, dar erau de fapt parte a scenei „futuriste” alături de Soft Cell Gary Numan și The Human League. Multe din videoclipurile lor au fost difuzate în heavy rotation pe MTV.

Au avut mai multe melodii de top 40 în Marea Britanie fără a fi #1 decât orice alt artist și au influențat mulți dintre artiștii cunoscuți de astăzi, în parte datorită tehnicilor de înregistrare și utilizării de mostre (sampling).

Cu cincisprezece albume de studio, peste 100 de milioane de discuri vândute în toată lumea, turnee și concerte adesea sold-out, Depeche Mode a devenit una dintre cele mai cunoscute și influențe formații din istorie, iar pe 26 iulie 2023 va cânta din nou în România, pe Arena Națională.

Câteva dintre cele mai apreciate piese Depeche Mode

I Just Can’t Get Enough (1981)

„I Just Can’t Get Enough” este un single extras de pe albumul de debut al trupei, „Speak and Spell”. Este ultimul single Depeche Mode compus de Vince Clarke , inaintea de plecarea sa din grup (decembrie 1981).

World in My Eyes (1990)

„World in My Eyes” este cel patrulea si ultimul single de pe „Violator”, unul dintre cele mai bine vandute albume Depeche Mode (peste 15 milioane de exemplare).

Enjoy The Silence (1989)

Cu aceasta piesa Depeche Mode a cucerit la ceremonia Brit Awards din 1991 trofeul „Cel mai bun single britanic”.

Personal Jesus (1989)

Alaturi de „Enjoy the Silence”, „Personal Jesus” este una dintre cele mai iubite piese din repertoriul Depeche Mode. Piesa a putut fi ascultata live și de români pe 23 iunie 2006, cu ocazia primului concert susținut în România.

I Feel You (1993)

Dupa ce ani buni au folosit instrumentele electronice, cei de la Depeche Mode s-au reorientat în 1993 către zona rock, rezultatul fiind albumul „Songs of Faith and Devotion”, pe care a fost inclus și single-ul „I Feel You”.

