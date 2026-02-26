Fără anunț prealabil, fără indicii clare, fără milă… Și chiar într-un moment atât de important, după cum anunță Daniel Pavel: se apropie fuziunea echipelor! Surpriza este totală atât pentru cele trei echipe, Visătorii, Luptătorii și Norocoșii, cât și pentru telespectatorii care credeau că au văzut tot ce se putea vedea în acest sezon.

Concurenții rămași în competiție vor amuți: unii vor îngheța, iar alții vor zâmbi forțat. Pentru că revenirea nu este doar un simplu artificiu de show, ci o mutare strategică ce poate rescrie complet dinamica alianțelor și echilibrul de putere.

Cum s-a decis această întoarcere și care este miza? Este vorba despre o a doua șansă sau despre o revanșă? Ori este un plan bine pus la punct care va zgudui din temelii competiția? Producătorii de la PRO TV păstrează momentan tăcerea, iar misterul este parte din joc!

Cert este că persoana care revine nu pleacă de la zero: are deja istorii nerezolvate, priviri care spun mai mult decât cuvintele și, posibil, conturi de încheiat. „Echipele aventuroșilor vor fi zguduite din temelii”, spune Daniel Pavel.

Concurenții de la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TVIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Visătorii încearcă să-și păstreze calmul și unitatea. Luptătorii analizează calculat fiecare mișcare. Iar Norocoșii… Ei ar putea avea cel mai mult de câștigat sau de pierdut. Pentru că revenirea vine într-un moment critic al competiției, când fiecare probă contează, fiecare vot poate decide eliminarea, iar strategiile devin din ce în ce mai dure.

În jungla exotică din Thailanda, unde condițiile sunt deja extreme, o astfel de surpriză nu face decât să ridice temperatura la cote greu de imaginat. Fiecare concurent va fi obligat să-și regândească planul. Alianțele pot cădea peste noapte, iar prieteniile pot deveni simple amintiri.

Următoarea ediție „Desafio: Aventura” va avea cu siguranță reacții explozive, confruntări directe și răsturnări de situație care vor ține publicul cu sufletul la gură. Revenirea acestui concurent nu este un simplu moment spectaculos, ci este un punct de cotitură.

De ce acum? De ce această persoană? Și mai ales… cât va rămâne în competiție? Răspunsurile vin luni, 2 martie 2026, de la ora 20.30, la PRO TV. Iar cei care nu vor mai avea răbdare pot vedea episodul pe VOYO, cu o zi înainte.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ciprian Ciucu explică de ce nu a fost deszăpezit prompt Bucureștiul: „În orașele civilizate, în prima zi când ninge nimeni nu iese afară”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Viva.ro
Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. Ce pantaloni a purtat profesoara în vârstă de 72 de ani. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Unica.ro
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Sezonul 3 Power Couple a ajuns la final! Ce echipă a câștigat competiția de la Antena 1: „O experiență pe care o să o ținem minte toată viața.” Foto
Elle.ro
Sezonul 3 Power Couple a ajuns la final! Ce echipă a câștigat competiția de la Antena 1: „O experiență pe care o să o ținem minte toată viața.” Foto
gsp
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.RO
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
GSP.RO
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
Parteneri
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
Libertateapentrufemei.ro
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Avantaje.ro
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”
Tvmania.ro
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”

Alte știri

Câți bani primește familia românului mort în incendiul de la Crans-Montana, de la guvernul elvețian: „Gest de compasiune”
Știri România 12:18
Câți bani primește familia românului mort în incendiul de la Crans-Montana, de la guvernul elvețian: „Gest de compasiune”
Ziua din 2026 care are doar 23 de ore. Schimbarea orei vine mai devreme în acest an
Știri România 12:05
Ziua din 2026 care are doar 23 de ore. Schimbarea orei vine mai devreme în acest an
Parteneri
Ce riști ca proprietar dacă nu faci contract de închiriere cu chiriașii. „Absența contractului se întoarce cel mai dur împotriva proprietarului”
Adevarul.ro
Ce riști ca proprietar dacă nu faci contract de închiriere cu chiriașii. „Absența contractului se întoarce cel mai dur împotriva proprietarului”
RO-Alert la ISU. Număr tot mai mare de pensionări și demisii în ultimii ani. Pompierii abia mai fac față în unele județe. Date exclusive
Fanatik.ro
RO-Alert la ISU. Număr tot mai mare de pensionări și demisii în ultimii ani. Pompierii abia mai fac față în unele județe. Date exclusive
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Un-doi cu Leo Grozavu și Sebastian Mailat, tandemul care a dus Botoșaniul pe primul loc
Un-doi cu Leo Grozavu și Sebastian Mailat, tandemul care a dus Botoșaniul pe primul loc
Parteneri
„Sunteți niște scorpii negre la suflet” Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: „Cele mai jignitoare comentarii...”
Elle.ro
„Sunteți niște scorpii negre la suflet” Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: „Cele mai jignitoare comentarii...”
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Cătălin Botezatu, primele declarații după jaful ceasului de două milioane de lire sterline: „A fost ceva rău, nu vă puteți închipui”
Stiri Mondene 12:18
Cătălin Botezatu, primele declarații după jaful ceasului de două milioane de lire sterline: „A fost ceva rău, nu vă puteți închipui”
Revenire neașteptată la „Desafio: Aventura”: „Echipele vor fi zguduite din temelii”. O persoană se întoarce în show-ul de la PRO TV
Exclusiv
Stiri Mondene 11:59
Revenire neașteptată la „Desafio: Aventura”: „Echipele vor fi zguduite din temelii”. O persoană se întoarce în show-ul de la PRO TV
Parteneri
50.000 € pentru o casă nouă! Vezi ce fac Oase și Maria cu premiul RECORD de la Power Couple: Planuri mari pentru proiectul „MATTELIER” și un cămin spectaculos!
TVMania.ro
50.000 € pentru o casă nouă! Vezi ce fac Oase și Maria cu premiul RECORD de la Power Couple: Planuri mari pentru proiectul „MATTELIER” și un cămin spectaculos!
Afacerea care înflorește în această perioadă. Prețurile variază de la 20 la 30 de lei
ObservatorNews.ro
Afacerea care înflorește în această perioadă. Prețurile variază de la 20 la 30 de lei
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Libertateapentrufemei.ro
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Parteneri
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.ro
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
GSP.ro
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
Parteneri
Ministrul Transporturilor, despre greșeala din CV: ”Îmi place să cred că este strict un interes jurnalistic și nu o campanie împotriva mea”
Mediafax.ro
Ministrul Transporturilor, despre greșeala din CV: ”Îmi place să cred că este strict un interes jurnalistic și nu o campanie împotriva mea”
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
DOLIU în echipa lui Hagi! Un jucător celebru a MURIT
KanalD.ro
DOLIU în echipa lui Hagi! Un jucător celebru a MURIT

Politic

Ciprian Ciucu explică de ce nu a fost deszăpezit prompt Bucureștiul: „În orașele civilizate, în prima zi când ninge nimeni nu iese afară”
Politică 12:44
Ciprian Ciucu explică de ce nu a fost deszăpezit prompt Bucureștiul: „În orașele civilizate, în prima zi când ninge nimeni nu iese afară”
Un consilier al lui Ilie Bolojan vrea referendum pentru unirea Ilfov - București: „Desfiinţarea CJ Ilfov ar aduce economii semnificative”
Politică 25 feb.
Un consilier al lui Ilie Bolojan vrea referendum pentru unirea Ilfov – București: „Desfiinţarea CJ Ilfov ar aduce economii semnificative”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Cristiano Ronaldo, ce lovitură pe final de carieră! Și-a cumpărat un club important de fotbal din Spania
Fanatik.ro
Cristiano Ronaldo, ce lovitură pe final de carieră! Și-a cumpărat un club important de fotbal din Spania
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj
Spotmedia.ro
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj