Când se trece la ora de vară în 2026

În 2026, trecerea la ora de vară are loc în noaptea de 28 spre 29 martie. Practic, pierdem o oră de somn iar ziua va fi mai scurtă, ceea ce înseamnă că ziua va avea 23 de ore și că se va întuneca mai târziu. Pentru mulți, momentul important este că soarele va începe să apună după ora 18.00, iar serile vor deveni vizibil mai lungi.

La ora 3.00 dimineața, ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel că vom trece direct la ora 4.00.

Revenirea la ora de iarnă va avea loc în ultima duminică din octombrie, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Regula este stabilită la nivel european încă din 1996: ultima duminică din martie și ultima duminică din octombrie.

De ce pare că schimbarea vine mai devreme anul acesta

Regula este aceeași în fiecare an: ceasurile se mută înainte în ultima duminică din martie și înapoi în ultima duminică din octombrie.

Pentru că zilele calendaristice cad diferit în fiecare an, data exactă se schimbă. În 2026, ultima duminică este pe 29 martie, în timp ce anul trecut a fost pe 30 martie. Nu s-a modificat regula. S-a modificat doar poziția zilelor în calendar.

În următorii 5 ani, trecerea la ora de vară se va face astfel:

  • 2027 – Duminică, 28 martie
  • 2028 – Duminică, 26 martie
  • 2029 – Duminică, 25 martie
  • 2030 – Duminică, 31 martie
  • 2031 – Duminică, 30 martie

De ce se mai schimbă ora

Ora de vară înseamnă că dăm ceasurile înainte cu o oră pentru a avea mai multă lumină naturală seara. Conceptul nu este nou. Primele propuneri au apărut încă din 1784, când Benjamin Franklin sugera ajustarea programului pentru a economisi resurse. Sistemul a fost adoptat oficial în 1916, în timpul Primului Război Mondial, pentru a reduce consumul de cărbune.

Astăzi însă, tot mai multe voci spun că efectele asupra economiei sunt minime, iar impactul asupra sănătății nu este neglijabil.

Totuși, în țările în care există diferențe semnificative între zilele de vară și cele de iarnă, schimbarea orei ajută la adaptarea activităților zilnice la schimbările în durata luminii.

84% dintre europeni au vrut eliminarea schimbării orei

România a aderat pentru prima dată în anul 1932 la ora de vară. Între anii 1943 și 1979, adică timp de 36 de ani, practica schimbării orei s-a suspendat. În anul 1979, țara noastră a reluat această practică.

În 2018, Comisia Europeană a organizat un sondaj la care au participat 4,6 milioane de cetățeni din UE. 84% s-au declarat în favoarea renunțării la schimbarea sezonieră a orei. În 2019, Parlamentul European a discutat despre eliminarea acestei practici, însă statele membre nu au ajuns la un acord privind alegerea unei ore permanente, de vară sau de iarnă. De atunci, totul a rămas la fel.

Ce efecte are schimbarea orei asupra organismului

Pentru mulți oameni, trecerea la ora de vară nu este doar o formalitate. Cele mai frecvente efecte sunt:

  • oboseală accentuată
  • dificultăți de concentrare
  • iritabilitate
  • somn agitat

Specialiștii spun că, în medie, în prima zi de luni după schimbare, oamenii dorm cu aproximativ 40 de minute mai puțin. Informația este citată de experții de la SleepFoundation.org. Există și studii care arată o creștere temporară a riscului de accidente rutiere și probleme cardiovasculare imediat după schimbarea orei.

Cum te adaptezi mai ușor la ora de vară

Pentru a reduce impactul trecerii la ora de vară, specialiștii recomandă câteva lucruri simple:

  • culcă-te cu 15-30 de minute mai devreme cu câteva zile înainte
  • expune-te mai mult la lumină naturală
  • evită ecranele înainte de somn
  • redu consumul de cofeină și alcool

Este important să păstrezi aceeași oră de trezire, chiar dacă în prima zi te simți mai obosit. Există și câteva alimente care te pot ajuta să ai un somn mai liniștit, care conțin melatonină, triptofan sau magneziu, substanțe care susțin relaxarea organismului. Printre ele se numără kiwi, vișinele, bananele, migdalele și fisticul, laptele și ceaiul de mușețel.

Totuși, ar trebui evitat consumul de ciocolată, carne grea, alimente picante, băuturi acidulate, alcool sau lichide înainte de culcare.

Țările care au renunțat deja la schimbarea orei

Mai multe state nu mai modifică ora de ani buni.

  • Rusia a trecut permanent la ora de iarnă în 2014
  • Turcia a ales ora permanentă de vară în 2016
  • China, India și Japonia nu schimbă ora deloc
  • Brazilia a renunțat în 2019
  • Mexic a eliminat schimbarea orei în majoritatea regiunilor din 2022
  • În Europa, Islanda și Belarus nu mai modifică ora

Deocamdată, în Uniunea Europeană regula rămâne aceeași: ultimul weekend din martie și ultimul weekend din octombrie.

