Cătălin Botezatu, cunoscutul designer român, a fost victima unui jaf care a avut loc pe 29 ianuarie 2026, în zona exclusivistă Berkeley Square din Londra. În urma incidentului, acesta a pierdut un ceas de colecție extrem de valoros, estimat la două milioane de lire sterline.

Cătălin Botezatu rupe tăcerea

Detalii despre acest moment dificil au fost oferite în exclusivitate pentru Spynews.ro. Ceasul furat face parte din seria Sapphire a brandului Richard Mille, una dintre cele mai rare și apreciate colecții din lume. Aceste modele, realizate din cristal de safir sculptat integral, sunt preferatele multor celebrități, printre care se numără și Rafael Nadal sau Charles Leclerc.

Valoarea și exclusivitatea acestui ceas îl transformă într-un obiect de dorință pentru colecționari. Designerul a relatat că jaful nu a fost o simplă întâmplare și că situația este mult mai gravă decât pare la prima vedere. „Din păcate, nu s-a găsit, dar este o anchetă în desfășurare. Ancheta este în curs, poliția a prins un nenorocit și, probabil, după 1 martie o să vă pot face o declarație oficială. Ceea ce pot să vă spun este că a fost ceva rău, nu vă puteți închipui. Nu a fost doar așa, o întâmplare”, a declarat Cătălin Botezatu.

În urma jafului, autoritățile britanice au reținut un suspect în vârstă de 33 de ani, care a fost arestat preventiv. Acesta urmează să se prezinte din nou în fața magistraților pe 27 februarie. Între timp, ancheta continuă, iar noi detalii ar putea apărea în perioada următoare.

Și Rafael Nadal are un ceas asemănător

Ceasul furat este un Richard Mille, din seria Sapphire, considerată una dintre cele mai rare colecţii de ceasuri din lume.

Aceste ceasuri sunt toate sculptate în blocuri de cristal de safir. Există patru tipuri: RM 56-02 Tourbillon, RM 56-01, RM 27-04 şi RM 52-05.

Sunt foarte căutate în lumea vedetelor. Legenda tenisului Rafael Nadal deţine unul, la fel şi pilotul de F1 Charles Leclerc. Jay Z are, de asemenea, un Richard Mille RM 056 Blueprint în valoare de două milioane de lire sterline, o versiune prototip.

Cariera lui Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu şi-a fondat propria marcă de modă – casa de modă Delphi – în anii ’90, deschizând primul său magazin în România, ţara sa natală. A urcat treptele carierei, ajungând să studieze şi să lucreze cu legenda modei italiene Gianni Versace. Acum, Cătălin Botezatu lucrează cu clienţi importanţi din lumea showbizului, printre care se numără cântăreaţa şi actriţa americană Vanessa Williams.

Pe lângă îmbrăcăminte, el creează şi parfumuri, şi bijuterii. În 2000, a devenit primul designer de modă din lume căruia i s-a permis să realizeze o şedinţă foto de modă în perimetrul unor situri antice.

Cătălin Botezatu, în vârstă de 59 de ani, este unul dintre cei mai apreciați designeri români. Deține două ateliere de creație, dar și trei fabrici în România, afacerile mergând din plin în ultimii ani. Anul acesta însă va fi unul greu din punct de vedere financiar, după spusele lui Cătălin.