Cătălin Botezatu, cunoscutul designer român, a fost victima unui jaf care a avut loc pe 29 ianuarie 2026, în zona exclusivistă Berkeley Square din Londra. În urma incidentului, acesta a pierdut un ceas de colecție extrem de valoros, estimat la două milioane de lire sterline.

Cătălin Botezatu rupe tăcerea

Detalii despre acest moment dificil au fost oferite în exclusivitate pentru Spynews.ro. Ceasul furat face parte din seria Sapphire a brandului Richard Mille, una dintre cele mai rare și apreciate colecții din lume. Aceste modele, realizate din cristal de safir sculptat integral, sunt preferatele multor celebrități, printre care se numără și Rafael Nadal sau Charles Leclerc.

Valoarea și exclusivitatea acestui ceas îl transformă într-un obiect de dorință pentru colecționari. Designerul a relatat că jaful nu a fost o simplă întâmplare și că situația este mult mai gravă decât pare la prima vedere. „Din păcate, nu s-a găsit, dar este o anchetă în desfășurare. Ancheta este în curs, poliția a prins un nenorocit și, probabil, după 1 martie o să vă pot face o declarație oficială. Ceea ce pot să vă spun este că a fost ceva rău, nu vă puteți închipui. Nu a fost doar așa, o întâmplare”, a declarat Cătălin Botezatu.

În urma jafului, autoritățile britanice au reținut un suspect în vârstă de 33 de ani, care a fost arestat preventiv. Acesta urmează să se prezinte din nou în fața magistraților pe 27 februarie. Între timp, ancheta continuă, iar noi detalii ar putea apărea în perioada următoare.

Cătălin BotezatuIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Și Rafael Nadal are un ceas asemănător

Ceasul furat este un Richard Mille, din seria Sapphire, considerată una dintre cele mai rare colecţii de ceasuri din lume.

Aceste ceasuri sunt toate sculptate în blocuri de cristal de safir. Există patru tipuri: RM 56-02 Tourbillon, RM 56-01, RM 27-04 şi RM 52-05.

Sunt foarte căutate în lumea vedetelor. Legenda tenisului Rafael Nadal deţine unul, la fel şi pilotul de F1 Charles Leclerc. Jay Z are, de asemenea, un Richard Mille RM 056 Blueprint în valoare de două milioane de lire sterline, o versiune prototip.

Cariera lui Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu şi-a fondat propria marcă de modă – casa de modă Delphi – în anii ’90, deschizând primul său magazin în România, ţara sa natală. A urcat treptele carierei, ajungând să studieze şi să lucreze cu legenda modei italiene Gianni Versace. Acum, Cătălin Botezatu lucrează cu clienţi importanţi din lumea showbizului, printre care se numără cântăreaţa şi actriţa americană Vanessa Williams.

Pe lângă îmbrăcăminte, el creează şi parfumuri, şi bijuterii. În 2000, a devenit primul designer de modă din lume căruia i s-a permis să realizeze o şedinţă foto de modă în perimetrul unor situri antice.

Cătălin Botezatu, în vârstă de 59 de ani, este unul dintre cei mai apreciați designeri români. Deține două ateliere de creație, dar și trei fabrici în România, afacerile mergând din plin în ultimii ani. Anul acesta însă va fi unul greu din punct de vedere financiar, după spusele lui Cătălin.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri – Filme și seriale: Când apare „Scream 7” la cinema. Ce serial popular din anii 2000 revine cu un nou sezon
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce transformare! Pare alt om! Brunetă, cu părul lung, ondulat, machiată natural și cu un stil vestimentar complet diferit de cel de acum... Așa arăta Lia Olguța Vasilescu la începutul carierei, când făcea primii pași în politică
Viva.ro
Ce transformare! Pare alt om! Brunetă, cu părul lung, ondulat, machiată natural și cu un stil vestimentar complet diferit de cel de acum... Așa arăta Lia Olguța Vasilescu la începutul carierei, când făcea primii pași în politică
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Unica.ro
Război total pe moștenirea lui Mihai Șora, la 3 ani de la moartea lui. Copiii și văduva filosofului au ajuns să se lupte în instanță. Luiza Șora avea doar 40 de ani când s-a căsătorit cu regretatul om de cultură, iar el avea 98! Ce detalii din intimitatea familiei au ieșit la iveală, după moartea lui
Oase și Maria Pitică, primele declarații după ce au câștigat marea finală Power Couple sezonul 3. Cei doi au plecat acasă cu marele trofeu și un cec foarte consistent: "Oricine poate face asta dacă își dorește cu adevărat"
Elle.ro
Oase și Maria Pitică, primele declarații după ce au câștigat marea finală Power Couple sezonul 3. Cei doi au plecat acasă cu marele trofeu și un cec foarte consistent: "Oricine poate face asta dacă își dorește cu adevărat"
gsp
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.RO
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
GSP.RO
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
Parteneri
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
Libertateapentrufemei.ro
VOROPCHIEVICI,veste rară: Până pe 28 februarie, GHINIONUL SE SPULBERĂ! Pentru 3 zodii se deschid porți largi de belșug, banii vin cu nemiluita, iar necazurile se topesc ca zăpada
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Avantaje.ro
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”
Tvmania.ro
Ramona Olaru, de nerecunoscut! Imaginile șocante pe care vedeta de la Neatza le vrea uitate. Cum arăta la debut, cu ochelari și păr creț: „Ea e?!”

Alte știri

Un profesor din Caraș cu brățară electronică a fost filmat când intră cu Loganul în mașina fostei iubite, care circula pe contrasens: „Nu s-a oprit deloc, nicio frânare”
Știri România 13:28
Un profesor din Caraș cu brățară electronică a fost filmat când intră cu Loganul în mașina fostei iubite, care circula pe contrasens: „Nu s-a oprit deloc, nicio frânare”
Club de striptease din București călcat de DIICOT. Cum funcționa rețeaua de prostituție de 4 milioane de euro
Știri România 13:05
Club de striptease din București călcat de DIICOT. Cum funcționa rețeaua de prostituție de 4 milioane de euro
Parteneri
Ce riști ca proprietar dacă nu faci contract de închiriere cu chiriașii. „Absența contractului se întoarce cel mai dur împotriva proprietarului”
Adevarul.ro
Ce riști ca proprietar dacă nu faci contract de închiriere cu chiriașii. „Absența contractului se întoarce cel mai dur împotriva proprietarului”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Un-doi cu Leo Grozavu și Sebastian Mailat, tandemul care a dus Botoșaniul pe primul loc
Un-doi cu Leo Grozavu și Sebastian Mailat, tandemul care a dus Botoșaniul pe primul loc
Parteneri
„Sunteți niște scorpii negre la suflet” Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: „Cele mai jignitoare comentarii...”
Elle.ro
„Sunteți niște scorpii negre la suflet” Mesajul dur transmis de Adelina Pestrițu după ce a fost criticată pentru ținuta purtată la balul Bridgerton: „Cele mai jignitoare comentarii...”
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Câți români s-au uitat la finala Power Couple România 2026. Minutul de maximă audiență a fost la ora 21:48
Stiri Mondene 13:28
Câți români s-au uitat la finala Power Couple România 2026. Minutul de maximă audiență a fost la ora 21:48
Cătălin Botezatu, primele declarații după jaful ceasului de două milioane de lire sterline: „A fost ceva rău, nu vă puteți închipui”
Stiri Mondene 12:18
Cătălin Botezatu, primele declarații după jaful ceasului de două milioane de lire sterline: „A fost ceva rău, nu vă puteți închipui”
Parteneri
50.000 € pentru o casă nouă! Vezi ce fac Oase și Maria cu premiul RECORD de la Power Couple: Planuri mari pentru proiectul „MATTELIER” și un cămin spectaculos!
TVMania.ro
50.000 € pentru o casă nouă! Vezi ce fac Oase și Maria cu premiul RECORD de la Power Couple: Planuri mari pentru proiectul „MATTELIER” și un cămin spectaculos!
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
ObservatorNews.ro
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Libertateapentrufemei.ro
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Parteneri
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.ro
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
GSP.ro
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu”
Parteneri
Ministrul Transporturilor, despre greșeala din CV: ”Îmi place să cred că este strict un interes jurnalistic și nu o campanie împotriva mea”
Mediafax.ro
Ministrul Transporturilor, despre greșeala din CV: ”Îmi place să cred că este strict un interes jurnalistic și nu o campanie împotriva mea”
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
DOLIU în echipa lui Hagi! Un jucător celebru a MURIT
KanalD.ro
DOLIU în echipa lui Hagi! Un jucător celebru a MURIT

Politic

Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor PSD, a mințit în CV că a absolvit o facultate privată deși fusese exmatriculat în anul I
Politică 13:21
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor PSD, a mințit în CV că a absolvit o facultate privată deși fusese exmatriculat în anul I
Ciprian Ciucu explică de ce nu a fost deszăpezit prompt Bucureștiul: „În orașele civilizate, în prima zi când ninge nimeni nu iese afară”
Politică 12:44
Ciprian Ciucu explică de ce nu a fost deszăpezit prompt Bucureștiul: „În orașele civilizate, în prima zi când ninge nimeni nu iese afară”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj
Spotmedia.ro
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj