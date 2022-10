Giulia Anghelescu a fost întrebată despre cum ar trebui să fie ținuți banii într-un cuplu, dacă la el sau la ea, iar aceasta a răspuns sincer.

„Banii familiei, la comun. E important să existe un echilibru și să învățăm ce să facem cu banii atunci când îi avem, ca să nu ne trezim în momentul în care nu îi mai avem”, a spus Giulia Anghelescu la Antena Stars, potrivit Spynews.

Ce spune Giulia despre pasiunea ei și cât investește în ea

„Nu e cazul să investim sume fabuloase în partea asta de beauty, în schimb sunt extrem de pasionată de make up și atunci da, nu rezist sub nicio formă și atunci când e ceva legat de make up sunt liniștită, mă duc înainte”, a spus vedeta.

