Andreea Esca recunoaște că, pe vremea când era o adolescentă, putea fi gazda ideală la o petrecere, fiind nelipsită de pe ringul de dans. De asemenea, a recunoscut că nu i-a plăcut niciodată să bea sau să fumeze.

„Muzica mi-a plăcut dintotdeauna. În timpul liceului, eram acel tip de elev care nu avea alt viciu. Nu am băut alcool niciodată, nu am fumat. Nici nu m-am îmbătat niciodată până la vârsta asta, deoarece nu am băut alcool. Dar eram invitată la absolut toate petrecerile din toate clasele, tot ce exista, pentru că dansam foarte mult și pentru că eram foarte pasionată de muzică.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Dansam foarte mult și atunci îți trebuie un animator la o petrecere, trebuie să spargă cineva gheața și era clar că dacă mă invita pe mine era rezolvată petrecerea”, a dezvăluit Andreea Esca, în cadrul podcastului „Ce mai zici”, potrivit Click.

În cadrul interviului, Andreea Esca a mai mărturisit că și-ar fi dorit să urmeze medicina, însă mama ei i-a spus să nu facă asta.

Recomandări INTERVIU. Chirurgul Cătălin Vasilescu: „Ar fi bine să nu ne batem joc de spitalele publice. S-ar putea să avem nevoie de ele chiar atunci când suntem la greu”

„Mama mea, când i-am spus că vreau să dau la medicină, mi-a zis nu. Ea toată viața a lucrat la Institutul Oncologic, unde erau bolnavi de cancer și așa mai departe, și mi-a zis să nu stau zi de zi într-un mediu unde oamenii sunt bolnavi și suferă, să îmi aleg o profesie unde să fie distracție tot timpul, să râd, să fie ceva care să mă scoată din zona asta”, a mai spus Andreea Esca.

Urmărește-ne pe Google News