„Eu am o anduranță foarte mare pentru că am fost crescută cu ideea că tu poți, ești în stare, dacă nu poți, ești o incapabilă și o să râdă toată lumea de tine, drept pentru care am câștigat, am căpătat o anduranță fantastică la absolut orice. La oboseală, la stres, la absolut orice”, a spus Andreea Raicu în podcastul Fain&Simplu, potrivit Cancan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Am ținut și la schimbare, și la lucrurile cu care nu eram confortabilă și viața a venit și a zis «Nu e nicio problemă, o rezolv».

Nicio problemă, pot! Până când m-a doborât. Începi să-ți pui întrebări, dacă ești o persoană introspectă, dacă ai curiozitate și vrei să ieși de acolo, ai așa un drive de a merge mai departe, ceea ce cred că noi toți îl avem, doar că, probabil, circumstanțele în care suntem nu ne ajută foarte tare.

Am avut acest drive să înțeleg de ce Dumnezeului am tot ce societatea asta îți spune că ai tot ce ai nevoie ca să fii fericit și eu eram complet nefericită. Nu numai că eram nefericită, eram distrusă. Am început să întreb și să caut și în momentul în care începi să cauți (rezolvări, n.r.), bineînțeles că găsești”, a adăugat Andreea Raicu.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Îl recunoști? Copilul acesta a făcut istorie. Este unul dintre cei mai iubiți români

Playtech.ro Imaginea cu Carmen Iohannis la PLAJĂ care a scăpat pe internet! Cum arată în costum de baie. Preşedintele nu va fi încântat

Observatornews.ro Scandal la un botez din Giurgiu, din cauza melodiei cântate de un invitat. Un minor l-a înjunghiat pe bărbatul care i-a atacat tatăl

HOROSCOP Horoscop 23 august 2022. Leii trec la chestiunile practice, la organizarea și administrarea resurselor de orice fel, în special timpul și energia

Știrileprotv.ro Imagini cu momentul în care o statuie cade peste un copil în Primăria Capitalei. Băiatul se află în stare gravă la ATI. VIDEO

FANATIK.RO Destinația de vacanță mai puțin cunoscută românilor. Are prețuri accesibile și peste 500 de km de plajă

Orangesport.ro Revolta oligarhilor! Cunoscutul lui Putin anunţă data la care va fi dat jos preşedintele Rusiei. Cât de aproape e momentul istoric