Au trecut 35 de ani de atunci şi astăzi este una dintre cele mai îndrăgite actriţe din România, cu sute de roluri în palmares.

„De copil am avut înclinaţii artistice, dar debutul l-am făcut la 14 ani, când am început să cânt în corul Voces Primavera, al Operei Române, cor profesionist de copii. Eram elevă la Liceul Pedagogic şi, într-o zi, una dintre colegele mele, care făcea parte din acest cor, ne-a anunţat în clasă pe toţi că sunt câteva locuri libere şi că se organizează concurs pentru ocuparea lor. M-am prezentat.

Aveam voce, dar nu era exersată. Ei bine, am luat proba. Aşa a început o perioadă extraordinară din viaţa mea, pentru că la Operă aveam ocazia să intru într-o lume fascinantă.

Urcam pe scenă alături de prim-soliştii şi de Corul Operei Române, ei jucau personajele de oameni mari, dar ne considerau colegii lor, pentru că jucam şi aveam acelaşi rol, de mici artişti.’, povestea Crina Matei pentru taifasuri.ro.

A câştigat o avere din primul rol în cinematografie

Debutul la Operă a adus cu sine şi un debut în cinematografie, în acelaşi an, 1987, când Crina avea doar 14 ani. A câştigat o mică avere în urma primului său rol în cinematografie şi a avut ocazia să joace alături de Ştefan Bănică Jr şi de Delia Nartea.

„M-am dus la un casting după ce se anunţase că se caută fete şi băieţi între 14 şi 19 ani pentru un serial de televiziune. Era vorba despre „Călătorie de neuitat’, în regia lui Geo Saizescu, şi era probă pentru roluri principale. Am zis monologul lui Toma Caragiu, „Toma şi baletul’.

M-a luat în distribuţie, nu în rolul principal, ci într-unul secundar. A chemat-o domnul Saizescu pe mama, pentru că eram minoră şi contractul trebuia semnat de ea. Când am văzut contract de 7.000 de lei am zis că am cucerit Pământul’, a mai spus actriţa în vârstă de 48 de ani acum, potrivit Viva!

