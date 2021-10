La începutul anilor 2000, Emil Mitrache se bucura de un real succes, după ce a jucat rolul lui Americanu în serialul românesc „La Bloc”, care se difuza pe PRO TV în urmă cu aproape două decenii. După ce proiectul s-a încheiat, actorul a încercat diverse modalități de a câștiga bani și a se întreține. Emil Mitrache a fost șofer de taxi, ghid turistic, însă în tinerețe planurile sale erau altele.

De „Ziua Armatei”, actorul a vorbit într-un interviu despre amintirile din armată, dar și cum nu a reușit să-și ia brevetul de parașutist.

„Am făcut armata la Caracal, la parașutiști. Foarte aproape de Batalionul disciplinar, care în acea epocă, de final al regimului comunist, era la Deveselu. Adică, exact acolo unde americanii și-au stabilit peste ani baza aia grozavă!”, a declarat Emil Mitrache pentru Impact.

Americanu din serialul „La Bloc” a sărit de patru ori cu parașuta și își aduce aminte și acum, după aproape 40 de ani, senzația pe care o avea în acele momente.

„Sigur că era ceva emoție și încrâncenare în toată chestia aia, când vedeai cum îți fuge pământul de sub picioare. Dar, totul dispărea imediat după ce săreai și mai ales când vedeai că parașuta ți se deschide și totul e sub control. Atunci, trăiai o senzație cu totul aparte. Am sărit de patru ori de la 1.200 de metri și totul s-a terminat cu bine”, a mai spus acesta.

Emil Mitrache, Americanu din „La Bloc”, a ratat șansa de a deveni ofițer sau subofițer

Pentru a-și lua brevetul de parașutist, acesta avea nevoie de cinci sărituri. La ultima săritură, un accident a avut loc cu unul dintre colegii săi. Emil Mitrache a mărturisit că parașuta tânărului nu s-a deschis, iar acesta a murit.

„Trebuia să sărim a cincea oară, într-o zi de joi. Era cea din urmă săritură și urma apoi să primim brevetul de parașutist, cu atât mai mult, cu cât seria de militari în termen redus din care făceam parte trebuia să se elibereze în duminica ce urma. Numai că un accident nenorocit, soldat cu un moartea unui coleg, a anulat toate zborurile. Nu i s-a deschis parașuta și asta a fost! În armată am învățat că totul trebuie făcut cu multă atenție, mai ales plierea parașutei. Nu lăsam pe nimeni să ne umble la parașută. La cel mai mic dubiu, reîmpachetam imediat parașuta, fiindcă de ea depindea viața noastră!”, a povestit actorul pentru sursa mai sus menționată.

În urmă cu mai bine de 30 de ani, Emil Mitrache a ratat șansa de a deveni ofițer sau de subofițer, iar motivul a fost explicat chiar de acesta. Americanu din serialul „La Bloc” nu regretă alegerile pe care le-a făcut în viață.

„În 1990, când am terminat eu Politehnica, nimănui nu-i mai păsa de Armată, așa că am ratat șansa de a deveni ofițer sau de subofițer, fie și în rezervă. Asta mi-a fost soarta, nu regret nimic, fiindcă nu am visat niciodată o carieră militară!”.

