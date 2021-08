Pavel Bartoș a dezvăluit că și-a mințit părinții atunci când a dat la facultate. I-a făcut să creadă că dă examen la Drept, însă el a a susținut probe la Teatru.

„Nu au dorit, ei voiau doar să intru la o facultate. I-am mințit că dau la Drept pentru că, atunci când spuneam cuiva că vreau să dau la actorie, lumea zâmbea sau mă lua în râs. Nu credeau că poți intra. La acel moment, erau 50 de candidați pe un loc, așa că nimeni nu credea că pot intra la Teatru. I-am mințit pe toți că dau la Drept, inclusiv pe părinți, pentru că ei nu știau să țină un secret”, a povestit actorul pentru revista VIVA!.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 1

Despre viața de student la Cluj, Pavel Bartoș are numai cuvinte de laudă. O mulțime de amintiri și-a făcut, a legat prietenii pe viață. A și muncit, dar s-a și distrat.

„Cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Am avut niște colegi minunați cu care sunt prieten și astăzi, ne-am avut ca frații. Am avut profesori extraordinari. A fost viața de student pe care aș dori-o oricui. Și poate lucrul care a contribuit cel mai mult la această perioadă feerică a fost că am fost student în cămin. E foarte important! (zâmbește) De aceea, e un sfat pe care-l dau tututor studenților: mutați-vă la cămin, să stați cu toții la grămadă! Asta este viață.

A fost perioada în care am lucrat și în Teatrul de Păpuși, am fost și ospătar, am lucrat și într-un non-stop, am vândut mărțișoare. Dar am savurat din plin viața de student”, a mai spus Pavel Bartoș, care prezintă „Masked Singer”, sezonul 2.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Pavel Bartoș susține că parcursul lui în actorie nu a fost ușor, însă acum se bucură de adevărate reușite. „Eu am venit la București după vreo șase ani de provincie care mi-au făcut atât de bine. Pentru că, atunci când mi s-a oferit ceva important, am știut să apreciez acel lucru și să mă bucur din plin pentru el”, a mai spus el pentru viva.ro.

Citeşte şi:

Drumul crucilor. Sunt 564 de cruci pe DN2 între București și Bacău, mai multe decât cele 550 de borne kilometrice dus-întors

Mărturia unei românce care nu pleacă din Kabul: „Mă îngrijorează poziția comunității internaționale”

Guvernul ține la secret lista demnitarilor care ocupă locuințe de serviciu

PARTENERI - GSP.RO Momente grele pentru o gimnastă româncă, medaliată cu aur la Olimpiadă. S-a internat în sanatoriu la doar 33 de ani

Playtech.ro Ce se întâmplă la casa lui Florin Cîțu din centrul Bucureștiului. Vecinii săi rup tăcerea

Observatornews.ro Alin, student la Stomatologie, a murit de ziua lui. "Piti" a căzut de pe trotinetă în Timişoara şi s-a stins la spital, după o săptămână de agonie

HOROSCOP Horoscop 23 august 2021. Fecioarelor le-a venit rândul să fie și să se simtă în formă, capabile de fapte mari

Știrileprotv.ro Ar putea intra România într-un nou lockdown? Răspunsul oferit de Raed Arafat

Telekomsport Virologul chinez dezertor dă peste cap ce se ştie despre apariţia Covid-19. "Am fost recrutată în secret". A dezvăluit unde "a fost fabricat"