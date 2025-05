Karina Jianu este actrița principală din serialul original „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”. Producția este formată din actori îndrăgiți și talentați, care au intrat în pielea unor personaje complexe.

Printre actorii talentați face parte și Karina Jianu, cea care interpretează personajul principal din serial. Karina Jianu, în vârstă de 22 de ani, a fost invitată în platoul emisiunii Știrile Antena Stars și a vorbit despre povestea ei de viață.

Karina Jianu intrase la facultate și urma să studieze Inginerie Chimică, însă brusc a decis să aplice la UNATC.

„Am terminat facultatea anul trecut și imediat am intrat în acest serial. Este foarte solicitant, dar am foarte mare noroc cu colegii și cu cei din producție. (…) Părinții au vrut, am și intrat la Inginerie Chimică în Cluj, dar mi-am retras imediat diploma de Bac ca să o duc la UNATC”, a declarat Karina Jianu, la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță.

Actrița își petrece 12 ore la filmările serialului. „12 ore, depinde, poți să ai și o singură secvență. (…) Încerc să mai fac sport sâmbăta, duminica, canto, la fel, când apuc. În principiu stau și mă gândesc că fac ceea ce îmi doresc și nu mai trebuie nimic altceva”, a declarat actrița.

Absolventă a U.N.A.T.C. I.L. Caragiale Bucureşti, la clasa prof. George Ivaşcu, promoţia 2024, Karina Jianu a jucat, încă din facultate, în piese de teatru precum Double Fiesta (regia Andrea Gavriliu), Iubiri senile (regia Michele Modesto Casarin) sau Dreptate pentru un criminal, dar şi în scurtmetraje (Blocada sau Noaptea de vineri a Milenei) sau lungmetrajul Hoţii de subiecte, care se va lansa în perioada următoare.

Pasionată de echitaţie, dans contemporan, baschet şi yoga, Karina o interpreteaază în serialul de la Antena 1 pe Ana Popa, o tânără determinată, deşteaptă şi plină de energie, o învingătoare care cucereşte prin simplitatea ei.

