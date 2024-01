Vedeta se luptă cu frica de înălțime, dar și cu cea de insecte. De asemenea, ea a dezvăluit că se blochează atunci când trece printr-un moment limită, în care este pusă față în față cu vreo fobie.

„Să începem cu stomatologul, dacă tot suntem aici! Mă enervează când aud freza! Altfel, nu simt o frică mare când vin aici pentru că este absolut necesar să avem o igienă a dinților bine pusă la punct. În rest, am frică de înălțime! Mă panichez și rămân blocată într-un punct, nu mai fac nimic, rămân stană de piatră!

Nu mă urc ca să pățesc treaba aceasta, dar dacă am mai fost pusă în situația respectivă am încercat să cobor cât de repede am putut, având această teamă.

Îmi mai este frică de gândaci. Este groaznic! Dacă văd un gândac, înnebunesc. Îmi este frică, urlu! Așa reacționez dacă îmi este frică de ceva, încremenesc și încep să urlu. Urlu cât mă țin plămânii!”, a declarat Natalia pentru Ego.

Ea a recunoscut că niciodată nu a trecut printr-un moment de panică atunci când se afla în direct. Totuși, la începutul carierei sale, aceasta avea clipe în care se bloca.

„În televiziune, nu! (n.r. – nu i s-a întâmplat să se panicheze) Poate că la început existau momente în care aveam blank.

Se întâmpla să fiu în direct, să nu am idei și să nu știu ce mai vreau să mai zic, deși inițial poate că plecasem cu o idee. Se întâmplă! Asta era la început și cred că toți trecem sau am trecut prin asta! Așa, de TV, nu am vreo frică! Orice se întâmplă, reușesc să o dreg din mers!”, mai spune Natalia.

Natalia Mateuț a recunoscut că la începutul carierei în televiziune, telespectatorii o taxau pentru momentele în care se bloca.

„Poate uneori m-au criticat, dar cred că nimeni nu se naște învățat! Trebuie să trecem și prin partea în care greșim, ne bâlbâim, ne fâstâcim, indiferent de orice job. Nu ne naștem învățați! Sigur, putem să avem un skill anume sau o înclinație spre o anumită zonă, căci de aceea suntem și acolo, părerea mea.

După 10 ani de televiziune învăț în continuare! Învăț cum să întreb oamenii, cum să am un dialog cu invitații și așa mai departe. Este absolut normal să greșim! Să arunce cu piatra cel care este fără de păcat!”.

