Vedeta a recunoscut în repetate rânduri că a recurs la gesturi extreme pentru piese vestimentare. Aflată în trecut la Londra, Raluca Bădulescu și-a dorit să își cumpere o vestită jachetă iar pentru că banii nu îi mai ajungeau a decis să mănânce câte un hamburger pe zi.

„Da, de foarte multe ori fac chestii extreme pentru obiectele vestimentare care îmi plac, deja nu mai este un secret. Când mi-am achiziționat vestita jachetă de la Balmain de la Londra, în ultimele trei zile, pentru că nu mai aveam bani, am mâncat doar un hamburger pe zi, pentru că cheeseburger-ul era mai scump și am băut apă de la chiuvetă.

Cred că am purtat-o de trei, patru ori, dar nu contează, este a mea. Oricând renunț la orice pentru haine! Mănânc covrigi și beau apă”, a dezvăluit Raluca Bădulescu pentru Wowbiz.

Raluca Bădulescu a dezvăluit și care este singurul obiect fără de care nu poate pleca niciodată de acasă.

„Nu ies fără telefon. Am un lanț pe care îl prind de telefon ca să îl țin la gât și unul pe care îl atașez telefonului pentru a-l prinde de mână. Să fiu sigură că nu plec fără el niciodată”, a mărturisit Raluca Bădulescu.

Dacă în general este o persoana superstițioasă, când vine la filmările pentru „Bravo, ai stil”, Raluca Bădulescu nu mai ține cont de aceste lucruri.

„Înainte de filmările «Bravo, ai stil!» nu am niciun fel de superstiție, pentru că la noi în echipă este o atmosferă atât de frumoasă! Eu sunt un om care, în general, am superstiții, dar când vine vorba de filmări nu am. Înainte de filmări am grijă să fiu odihnită ca să mă pot bucura de toată această experiență «Bravo, ai stil!»”, a explicat jurata de la „Bravo, ai stil!”.

