Detalii neștiute din viața solistului de la The Motans. „Pentru fiecare persoană în parte, sunt un Denis diferit”

„Pentru fiecare persoană în parte, sunt un Denis diferit, ca să spunem așa. Sunt un atot-Denis, am toate stările în mine. Depinde foarte mult, cred, de circumstanțele care mă înconjoară, de oamenii de care sunt înconjurat. Dar, în parte, regula numărul unu este să nu faci rău altor oameni, să fii un om bun”, a povestit Denis Roabeș pentru Ego.ro

„Cred că aveam 24-25 de ani când am început să aștern pe foaie primele versuri, dar așa, cumva, muzica mi-a plăcut dintotdeauna. La chitară am început să cânt de pe la 16 ani, am cochetat cu diferite lucruri din acest domeniu de la vârsta de 7 ani, de când mama a început să mă dea la tot felul de activități extrașcolare: dansuri și așa mai departe”, a mai povestit Denis.

„Mama m-a susținut în absolut tot ce am vrut eu să fac în viața mea. Absolut în orice. Doar că mereu mi-a explicat care ar putea să fie repercusiunile în momentul în care alegi să faci ceva în viață. Până și în cazul fumatului. Mama nu mi-a interzis niciodată să fumez.

Bine, cred că mi-a zis să nu fumez, dar mi-a spus că dacă mă apuc să fumez asta înseamnă că e posibil să am următoarele consecințe în viitor. Nu mi-a interzis niciodată”, a mai spus solistul.

