Detaliul pe care l-au surprins fanii și care face emisiunea MasterChef România unică în lume: „Nu mai e nicăieri așa”

Emisiunea de la PRO TV a reușit să surprinsă încă de la primul episod difuzat din acest sezon, iar fanii au surprins un detaliu important: jurații nu mai stau doar pe scaune în fața concurenților, ci acum au și o masă între ei și cei care gătesc!

MasterChef România are masă în fața juraților

Într-un dialog pe care l-am avut recent cu Daniela Preda, producătorul executiv de la MasterChef România, am vrut să aflăm cum s-a ajuns ca Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu să aibă o masă în fața lor, dar și dacă alte țări au adoptat acest lucru inedit.

„Am vrut să fie cât mai confortabili și să se simtă cât mai bine. Și, pentru că avem niște burți în față, ne-am gândit că varianta cu masă ar fi cea mai bună. A fost așa o discuție și de comun acord am căzut că ar fi drăguț să fie așa. Nu mai e nicăieri în străinătate așa. Suntem unici pe MasterChef cu zona asta, dar am primit aprobarea de la licențiator, deci a fost totul ok. Până la urmă, important este să se simtă ei bine și să fie cât mai confortabili”, a spus Daniela Preda în exclusivitate pentru Libertatea.

Producătorul executiv de la MasterChef România a ținut să precizeze și că sezonul din acest an al emisiunii care este difuzată la PRO TV în fiecare luni și marți, de la ora 20.30, este mai dinamic și mai haios.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

„Este un sezon mult mai deschis, mai dinamic, mai haios, cu concurenți foarte mișto, cu personalități puternice, chefii sunt mult mai relaxați, nu mai sunt atât de duri cu ei sau nu știu dacă neapărat duri, dar sunt un pic mai relaxați față de concurenți. Sunt puși pe șotii și pe glume, multe bancuri și multă acțiune. Al doilea sezon de la revenirea lor e mai mișto.

Am fost mai uniți ca echipă cu ei, pentru că a fost al doilea an la rând când am lucrat împreună. Ne-am conectat foarte bine încă din primul an, iar emisiunea «Pe drumul gustului» a fost o experiență pentru noi care ne-a unit și ne-a apropiat de ei. Deci practic este al treilea proiect la rând. Și cumva au fost mai deschiși și ei față de noi, și noi față de ei. Ne-am obișnuit unii cu alții. Cumva e normal, după ce ai venit, ai lucrat într-o echipă 12 ani, să schimbi echipa nu e chiar așa de ușor. Dar ne-am adaptat și eu zic că am făcut o treabă bună și se vade asta și pe micile ecrane”, a mai afirmat Daniela Preda.

Ce au gătit concurenții în Piața Obor

Ținând cont că în ediția de pe 20 septembrie 2025 este pentru prima dată în acest sezon când concurenții vor găti în echipe și vor ieși din platoul MasterChef, pentru a-i impresiona pe comercianții din Piața Obor, am vrut să aflăm de la Daniela Preda cum a fost la filmări.

„Au interacționat cu lumea! Lumea a venit să-i vadă, să le facă poze, să le dea să mănânce, să bea orice… Ei au trebuit să reinventeze carnea de mici și din carnea de mici au trebuit să facă alte produse. Și a gătit fiecare echipă… De exemplu, echipa lui Cătălin Scărlătescu a făcut chiftele din carnea de mici, echipa lui Florin Dumitrescu a făcut un soi de hot dog, tot cu carnea de mici.

Proba a fost mișto, pentru că au trebuit să meargă în piață și, cu un buget fix, au trebuit să-și cumpere și să negocieze ingredientele pentru ceea ce aveau de gătit. A fost mișto, că a fost o nebunie, alergau prin piață… Și oamenii de acolo au fost încântați că noi am fost să gătim pentru ei, pentru că noi practic am gătit pentru cei care vând la tarabe. Pentru oamenii care vin acolo cu ingrediente proaspete. Deci tot ce s-a gătit acolo cu ingrediente proaspete, totul s-a dat după aia…”, a spus pentru Libertatea producătorul executiv de la MasterChef.

