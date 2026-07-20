Razvan Fodor a împărtășit, pe un ton glumeț, o „problemă” în care se vor regăsi, cu siguranță, majoritatea bărbaților. Este vorba despre clasica dinamică a fotografiilor în era Instagramului, un test de răbdare pe care el pare să îl treacă, într-un final, de fiecare dată.

Răzvan Fodor: „Se lasă cu privire mâhnită”

Fodor a explicat, în stilul său caracteristic, diferența majoră dintre eforturile pe care le depune el pentru a-i face pe plac soției sale și standardele stricte pe care prezentatoarea Asia Express le are atunci când vine vorba despre imaginea de pe rețelele sociale.

„Dacă eu îi fac 150 de poze și se hotărăște că nu îi plac, aia e, viața merge înainte. Dacă ea îmi face trei poze că i s-a părut «lumina perfectă» și nu postez aici capodoperele, se lasă cu privire mâhnită și cu: «Atunci, de ce m-am mai chinuit?»”, a mărturisit Răzvan.

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Pentru a păstra armonia în familie și pentru a evita micile „reproșuri”, Răzvan a cedat presiunii și a publicat imaginile realizate de Irina, oferindu-i și recunoașterea cuvenită în mediul online.

„Am postat. Și na, că ți-am dat și photo credit!”, a încheiat el mesajul.

Postarea a strâns rapid mii de aprecieri și comentarii din partea fanilor care au apreciat autoironia și au confirmat că situația este una extrem de comună în cuplurile din întreaga lume. Răzvan și Irina Fodor sunt căsătoriți din anul 2010 și au împreună o fiică, Diana.

Răzvan Fodor joacă în serialul „Băieți buni” de la Pro TV

Recent, Pro TV a anunțat că au început oficial filmările pentru „Băieți Buni: pe viață”, continuarea mult așteptată a unuia dintre cele mai îndrăgite seriale românești din toate timpurile. Noua producție îi va readuce în fața publicului pe unii dintre actorii emblematici ai primului sezon, dar va introduce și personaje noi, care vor completa universul Băieți Buni.

Cabral și Dragoș Bucur revin în rolurile lui Edi Bălan și Călin Boboc, cei doi polițiști care sunt nevoiți

să facă din nou echipă, după 20 ani, timp în care atât ei, cât și lumea din jurul lor au suferit

modificări semnificative. Echipei băieților buni se vor alătura și tineri polițiști interpretați de Oana Cârmaciu și Niko Becker. Soția personajului interpretat de Cabral va fi jucată de Monica Bîrlădeanu, iar actorii Răzvan Fodor și Cosmin Dominte vor avea personaje noi surprinzătoare.

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