Mark Stam a fost invitatul matinalului „Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat”, difuzat simultan la Radio Impuls și Kanal D2, și a cântat unplugged una dintre cele mai cunoscute piese ale sale, „Impar”, dar și cel mai recent single, „Flori”.

Cunoscutul interpret a făcut și mărturisiri inedite despre primul sau eșec în carieră. În urmă cu 10 ani, artistul și-a încercat norocul la cunoscutul concurs „Moldova are talent”, însă speranțele la un debut fulminat în industria muzicală i-au fost, la acel moment, spulberate.

„Am primit doi de «Nu» și am plecat frumos acasă. (…) Să știi că m-au ajutat foarte mult alea două de «Nu». Au fost esențiale. Un an nu am pus mâna pe chitară, pentru că a fost destul de dureros. Eu credeam că am un nivel, m-am dus acolo și, cumva, mi-am dat seama că sunt sub nivelul ăla. Aia m-a și motivat. După aceea am pus mâna pe chitară și nu am mai lăsat-o jos de atunci”, le-a mărturisit Mark Stam celor doi prezentatori, Greeg și Cosmin Cernat.

Mark Stam nu a luat niciodată lecții la chitară și pian

Mark Stam este originar din Republica Moldova. Și-a lansat primul single în 2017, „A murit iubirea”, în țara în care s-a născut, însă a devenit cunoscut și în România cu piesa „Doar Noi” în colaborare cu Alina Eremia. Pe lângă o voce de excepție, cântă și la chitară, și la pian, însă nu a luat niciodată lecții, ci a fost autodidact.

„Am vorbit și cu părinții mei, era un pic cam slută (n.r. – dificilă) situația în perioada aia și am spus că singura cale este să deschid YouTube-ul să văd ce găsesc acolo. Am găsit pe YouTube tot felul de lecții, tot felul de oameni super talentați cu ambitus de patru octave. (…) Eu încă nu sunt acolo, dar o să învăț să ajung”, a adăugat Mark Stam, la „Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat”.

Basarabeanul Mark Stam a vorbit despre depresia emigrantului

România i-a primit cu brațele deschise pe toți artiștii din Republica Moldova care și-au dorit să facă o carieră în muzică, însă mulți dintre ei s-au simțit marginalizați, unii dintre ei suferind chiar și de depresia emigrantului. Mark Stam, în schimb, a reușit să se acomodeze imediat.

În anul 2019, Mark Stam ne povestea într-un interviu: „M-am mutat deja în București, asta e partea bună, dar există și o parte mai puțin bună. Fac naveta foarte des, cam o dată la două-trei săptămâni, pentru că la Chișinău se află iubita mea și încerc să o vizitez cât mai des. Deocamdată, ea nu poate să vină în România, pentru că trebuie să-și termine studiile acolo”.

Când Mark Stam a intrat în industria muzicală din România, mulți dintre colegii lui, deja pe val, l-au luat sub aripa lor, ajutându-l să se acomodeze în noul sistem.

„Nu am avut depresia emigrantului, pentru că totul era atât de nou pentru mine, din toate punctele de vedere: studiourile, producătorii, artiștii. Obișnuiam să-i văd la televizor, iar acum îi văd în realitate, deci pentru mine a fost ca un vis împlinit. În plus, m-a ajutat foarte mult faptul că gașca din Republica Moldova, conaționalii mei mă susțin și m-au susținut încă de la început. Pot să spun că am avut un foarte mare noroc cu ei”, ne-a mai declarat Stam, completând că a avut și norocul ca o dată cu el să se mute și cel mai bun prieten al lui în România.

