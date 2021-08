„Sărbătorim 13 ani de căsătorie! Îți mulțumesc că mă suporți, iar eu mă felicit că te suport! Căsătoria noastră e ca un carusel ce trece prin 4 anotimpuri în 24 de ore.

Oameni buni, relația perfectă nu există! Însă compatibilitatea și iubirea, da!Și fidelitatea există! Dumnezeu ne-a adus împreună, iar noi știm să prețuim și să fructificăm asta! Te iubesc.”, a scris Deea Maxer pe Instagram.

Nici Dinu Maxer nu s-a lăsat mai prejos, și el a transmis un mesaj în mediul online. „Nunta de dantelă – 13 ani de la căsătorie! Dacă cineva mă provoca la un exercițiu de imaginație acum 13 ani, nu aș fi crezut că, după atâția ani, vom fi împreună pe același drum, având aceleași visuri și dorințe, vom avea 2 copii și un cățel 😝 și vom trece testul fidelității cu brio!

Îți mulțumesc că ai apărut în viața mea, că ai acceptat să-ți fiu alături, că ești așa cum ești – o femeie care mă completează perfect!!”, a declarat cântărețul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recent, Deea Maxer a dezvăluit motivul pentru care nu mai poate face copii. Cei doi sunt căsătoriți și au împreună un băiat, Andreas, în vârstă de 10 ani, și o fată, Maysa, în vârstă de 2 ani.

La nașterea fetiței au apărut unele complicații. Deea Maxer a vorbit pentru prima oară despre ce s-a întâmplat în sala de nașteri. Artista nu mai poate avea copii și a explicat motivul.

„După nașterea Maysei, am hotărât împreună cu doamna doctor și am luat decizia de a-mi lega trompele, pentru că dumneaei mi-a spus că nu mai pot să țin o a treia sarcină din cauza celor două cezariene pe care le am.

Sunt două incizii pe uterul meu, care s-a subțiat și nu ar mai putea să țină o a treia sarcină, pentru că există riscuri foarte mari și îmi pun eu sănătatea în pericol”, a dezvăluit Deea Maxer, la Antena Stars.

Citeşte şi:

Șoselele morții. Care sunt cele mai periculoase drumuri din țară și câte accidente au avut loc în ultimii 10 ani

Detectivi francezi, trimiși în România pentru a relansa ancheta în cazul Mihaelei Miloiu, tânăra ucisă cu bestialitate în Elveția. „Căutăm adevărul”

Viața singurului afgan care a jucat fotbal în România. Fugit de război, neplătit la noi, acum e impresar în Germania

PARTENERI - GSP.RO Drama unui fotbalist român, internat de 4 ani la psihiatrie. Mama lui povesteşte cu lacrimi în ochi ce s-a întâmplat: "Cum să pățească așa ceva băiatul meu?"

Playtech.ro IREAL! În ce stare se află Ion Caramitru, aflat și acum în SPITAL! Informații de ultimă oră

Observatornews.ro O americancă a fost arestată pentru că s-a autosatisfăcut pe plajă, crezând că nu o vede nimeni

HOROSCOP Horoscop 31 august 2021. Fecioarele se simt blocate într-o situație neplăcută pe care nu o pot controla

Știrileprotv.ro Interlopul Nelson Mondialu cerșește bani de la fani pentru a-și pune termopane la vilă. Cum au reacționat aceștia

Telekomsport Cum a ajuns o tânără speranţă a ţării în sport vedetă în filme pentru adulţi. "Când i-am spus mamei, a fost şocată"

PUBLICITATE Discuții sincere despre încredere și frumusețe, cu tinere din Generația Z