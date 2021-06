Motivul pentru care Deea Maxer nu mai poate face copii. Abia acum s-a aflat. „Există riscuri foarte mari”

Cu toate astea, la nașterea micuței, medicii au luat o decizie importantă, în urma unor complicații care au apărut.

Astfel că, Deea Maxer a vorbit pentru prima oară despre ce s-a întâmplat în sala de nașteri. Artista nu mai poate avea copii și a explicat motivul.

„După nașterea Maysei, am hotărât împreună cu doamna doctor, am luat decizia de a-mi lega trompele, pentru că dumneaiei mi-a spus că nu mai pot să țin o a treia sarcină din cauza celor două cezariene pe care le am.

Sunt două incizii pe uterul meu, care s-a subțiat și nu ar mai putea să țină o a treia sarcină, pentru că există riscuri foarte mari și îmi pun eu sănătatea în pericol”, a dezvăluit Deea Maxer, la Antena Stars.

„Un alt motiv a fost faptul că în timpul cezarienei cu Maysa am avut o hemoragie neașteptată pentru că am varice pe organele interne.

O cezariană ar trebui să dureze 45 de minute, iar a mea a durat 3 ore, dar pentru că Dinu a fost alături de mine, doamna doctor a reușit să-mi ducă operația la capăt”, a mai spus vedeta.

Citeşte şi:

Bugetul SRI este cu aproape un miliard mai mare față de cel al întregii cercetări românești, dar ia bani și de la Ministerul Cercetării

Cum se împart puținii bani ai cercetării. „Directorii generali din institute stabilesc salariile ca niște patroni”

Rezultate Evaluare Națională 2021 EDU.RO. Au fost publicate notele înainte de contestații

PARTENERI - GSP.RO Moment emoționant pe Arena Națională în minutul 100! Ce s-a auzit din tribune: „Piele de găină! Nu m-am putut abține”

Playtech.ro ȘOC! Cu cine s-a CĂSĂTORIT mama Luizei Melencu, de fapt. Sătenii sunt uluiți total

Observatornews.ro Presa internațională: Milionarul în Bitcoin Mircea Popescu, găsit mort în Costa Rica

HOROSCOP Horoscop 29 iunie 2021. Vărsătorii sunt foarte sensibili la tot ce are legătură cu bani sau resurse

Știrileprotv.ro Tragedia din spatele unui scandal. Bărbatului din Bârlad care i-a amenințat pe polițiști cu 2 securi îi murise copilul

Telekomsport VIDEO | Un comentator arab, reacţie genială când camerele s-au mutat pe rusoaica din imagine :)

PUBLICITATE Speak, la intersecția dintre artist și influencer (PUBLICITATE)