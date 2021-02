Dezvăluirea făcută de Adela Popescu după zece ani de relație cu Radu Vâlcan. „Ideea e ca el să te facă să crezi că tu poți asta”

„Radu, de la început, m-a făcut să mă simt cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă și cea mai importantă. Ori eu, cu aceste trei calități bine împământenite în mine, am putut și pot să fac orice în viață.

Pentru că, de fapt, tu nu ai nevoie de un bărbat care să crezi că-ți va rezolva problemele și că-ți va face o viață frumoasă. Ideea e ca el să te facă să crezi că tu poți asta.

El m-a făcut pe mine să am încredere în el și să fiu o soție bună prin faptul că m-a valorizat pe mine, m-a pus pe piedestal”, i-a mărturisit actrița lui Mihai Morar la podcastul „Fain & Simplu”.

„Postarea asta ar fi sunat cu totul diferit”

Adela Popescu nu a ezitat niciodată să își exprime sentimentele pentru soțul ei, chiar și în mediul virtual, transmițându-i câte o declarație de dragoste.

„Noi ne-am căsătorit după 5 ani de relație. Dacă ne căsătoream după primul, postarea asta ar fi sunat cu totul diferit.

M-aș plânge că s-a schimbat mult, că am descoperit că sforăie, că își lasă șosetele pe unde apucă etc. Că așa s-a întâmplat și la noi. După 2 ani de relație am descoperit că Radu nu e așa perfect cum fiecare bărbat pare la început.

După 3 m-am obișnuit cu sentimentul, după 4 m-am obișnuit atât de tare încât am avut înțelepciunea să văd că dincolo de nimicurile enervante, calitățile lui sunt uriașe, iar după 5 am știut că nu mai e cale de întoarcere și maxim asumat am luat decizia de a-mi petrece tot restul vieții alături de bărbatul pe care îl cunosc atât de bine cu bune și cu rele, dar pe care îl iubesc fără urmă de îndoială”, spunea Adela Popescu la scurt timp după căsătorie, în 2015, potrivit Unica.

„Te-am iubit în etape… Mai întâi, ca pretendent. Fin, frumos, discret, timid, altfel… exact așa cum erai tu la început. Apoi, ca iubit.

Tandru, liniștit, calm, surprinzător… exact așa cum mi te amintesc în anii frumoși în care am avut primul apartament, prima Roma, primul Bali, primul Paco, prima iarnă friguroasă și prima vară înăbușitoare.

Apoi ca soț. Protector, sincer, amuzant, firesc, devotat, fidel… exact așa cum suna promisiunea pe care am văzut-o în ochii tăi când ne-am cununat. Apoi ca tată.

Topit, leșinat, preș, țăndări, rupt, îndrăgostit, disperat, panicat, anxios… exact așa cum știam că vei fi încă din ziua în care am aflat că vom fi trei. Enjoy the ride împreună cu noi, iubitule!”, i-a mai spus Adela lui Radu în urmă cu ceva timp.

