Dezvăluirea făcută de Costi Diță, Giani din „Las Fierbinți”, despre soție și copii. „Au fost afectați”

În adolescență, Costi Diță locuia cu părinții într-un apartament din cartierul Pantelimon din București. Nu aveau o situație financiară extraordinară, așa că a fost sfătuit să dea admitere la UNATC, să-și scape părinții de taxe. Acolo și-a întâlnit și soția, pe Raluca Rusu Diță.

„După o vreme, l-am în­tâlnit pe Cătălin Naum, un om şi un profesor ex­traor­­dinar pentru mine, şi am început să lucrez cu el. În perioada aceea, familia mea o ducea foarte greu din punct de vedere financiar. Tata era elec­tri­cian la uzina Republica şi, după privatizare, situaţia la el la serviciu a mers din rău în mai rău – din 10.000 de angajaţi mai rămăseseră doar 1.000 şi nici ăia nu-şi mai primeau salariile –, aşa că trăiam cu toţii doar din salariul mamei şi, pur şi simplu, nu mai aveam din ce să-mi plătesc facultatea la par­ti­cular.

Ai mei, săracii, s-au gândit să vândă casa – mi­cul nostru apartament de două camere, din Pan­telimon –, ca să mă ţină în continuare în şcoală. Atunci, Naum a găsit soluţia salvatoare: m-a sfătuit să dau admitere la UNATC, ca să scap de povara ta­xelor. Ceea ce am şi făcut. Și totul a fost bine: am intrat la clasa lui Gelu Colceag, o altă persoană foarte importantă în viaţa mea, de la care, în primul rând, am învăţat precizia, cristalizarea perfectă, am învăţat să mă concentrez pe calitate, la nivel de milimetru. În plus, tot la UNATC am cunoscut-o şi pe Raluca, so­ţia mea. Uite, se fac a­proape 20 de ani de când suntem împreu­nă!”, a spus actorul pentru Formula As.

Raluca, soția lui Costi Diță

Costi Diță și soția Raluca au împreună doi copii. Toți au fost afectați de momentul în care actorul a cunoscut celebritatea, acesta spune că a fost „afectată intimitatea vieții personale”. Băieții lui au avut nevoie de o perioadă de adaptare.

„Când mi-am dat seama c-am devenit destul de cu­noscut, nici n-am ştiut cum să iau treaba asta. Am fost cam năucit de situaţie. Abia în timp am des­coperit bucuria pe care ţi-o aduce notorietatea, dar şi părţile mai puţin plăcute. De exemplu, faptul că-ţi este afectată intimitatea vieţii personale, că, odată ce ieşi într-un spaţiu public, inclusiv cu familia, de fapt nu mai eşti doar tu cu familia ta. Cu toţii, in­clusiv copiii, am avut nevoie de o perioadă de adap­tare, în care să acceptăm că recunoaşterea mea publică vine la pachet şi cu acest efect secundar. Sau o altă parte mai puţin plăcută e faptul că ţi se pune în cârcă „responsabilitatea imaginii de persoană publică”.

Familia lui Costi Diță

Ţi se impun nişte restricţii, ţi se atrage atenţia că nu poţi să spui asta sau să faci aia „pentru că nu dă bine, eşti persoană publică”. Ceea ce mi se pare şi injust, şi incorect. Chiar am zis: „Mai lăsaţi-mă şi pe mine să fiu prost. Nu-mi puneţi în cârcă statuia modelului. Pentru că nu sunt un model. Dacă o persoană spune că a plecat cu ceva bun din ceea ce i-am oferit eu, ca actor, atunci e bine. Dar atât!” Pentru că eu chiar cred că toţi suntem proşti la un moment dat: azi sunt eu prost, mâine eşti tu prost… Important e să încercăm să nu fim proşti prea des, dar e sigur că, uneori, chiar suntem. ”, a mai declarat el pentru aceeași sursă.

