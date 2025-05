„Da, îți dai seama… mai ales în zilele noastre. Primesc câteodată niște poze pe social media. Am primit poze foarte indecente, direct așa, plus cu detalii, ce ți-aș face… Până la urmă, de aceea este libertate. Pe mulți îi blochez, la alții râd”, a declarat Daniela Gyorfi pentru Spynews.ro.

„Și câteodată mă amuz și cu George, îi mai spun, dar vede și el că nu mă ascund. Are acces la telefonul meu, știe parola, tot. Nu am nimic de ascuns. Repet, uneori mă amuz, alteori mă întreb cu cine vorbesc, că sunt doar niște puști. E vorba de teribilism. Un om normal, cu un serviciu și o preocupare, nu trimite astfel de poze”, a mai adăugat artista.

Daniela Gyorfi a vorbit despre încrederea și respectul care stau la baza relației sale de 18 ani cu George, partenerul ei.

„Și eu sunt de aceeași părere, telefonul este intimitatea partenerului. El știe parola mea, eu nu știu parola lui, bine, o știu, dar nu o știu… Nu am umblat niciodată, nu am controlat. În primul rând, nu umblu pentru că mă gândesc că, dacă aș umbla în telefonul lui… nu știu cum ar fi. Nu despre asta este vorba, suntem într-o relație de 18 ani și am încredere în George, el are încredere în mine”, a mai spus cântăreața.

„Este clar că sunt tentații peste tot, i-am și spus: vezi să nu-ți facă vreo gagică reclamații că te mănânc. El râde. Suntem geloși, dar consider că nu este frumos să umblu în telefonul lui. Eu sunt cu educația de la Maria. E normal, e bărbat, se uită, eu sunt femeie, mă uit, dar important este că suntem o familie și asta contează”, a declarat Daniela Gyorfi.

