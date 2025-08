Deși relația lor nu a fost întotdeauna perfectă, Nicole Cherry spune că ceea ce contează este autenticitatea sentimentelor care îi leagă. „La mulți ani nouă! Nu e întotdeauna perfect, dar e întotdeauna real. Și e al nostru. Te iubesc, Florin Popa!”, a scris Nicole Cherry într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, care a atras rapid sute de aprecieri din partea fanilor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Povestea lor de iubire

Relația dintre Nicole și Florin a început în 2018, când artista avea doar 19 ani. De atunci, cei doi au crescut împreună, atât personal cât și profesional, construindu-și o familie frumoasă. Momentul-cheie al relației lor a fost, fără îndoială, venirea pe lume a fetiței lor, Anastasia, născută pe 27 noiembrie 2021. Micuța a devenit rapid centrul universului lor, iar Nicole nu ezită să împărtășească momente speciale din viața de mamă.

De-a lungul timpului, Nicole Cherry a fost discretă cu privire la detalii intime despre relația cu Florin Popa, dar nu a ascuns niciodată faptul că partenerul ei a fost un sprijin constant în viața ei. Cuplul s-a căsătorit civil în 2022, în aceeași zi în care și-au botezat fetița, iar de atunci apar tot mai des în public, afișând o imagine de familie unită.

Recomandări De ce întârzie trimiterea în judecată a dosarului „Ferma Dacilor”. Cornel Dinicu a cerut falimentul societății din cauza datoriilor uriașe. „Pur și simplu nu ne-au dat o perioadă de grație”

Mesajul postat de artistă la aniversarea celor șapte ani împreună este dovada clară că Nicole alege să fie sinceră în fața fanilor ei, fără să idealizeze realitatea. Dragostea adevărată, spune ea, nu este despre perfecțiune, ci despre conexiune reală, sprijin reciproc și dorința de a merge mai departe împreună, indiferent de obstacole.

Succes în muzică pentru Nicole Cherry

Nicole Cherry a avut ocazia să o cunoască personal pe Jennifer Lopez, după ce a cântat în deschiderea concertului de pe 27 iulie 2025, din Piața Constituției din București, chiar în fața Casei Poporului (Palatul Parlamentului), pe care marea artistă l-a susținut în România.

Evenimentul a fost unul foarte așteptat, la care au luat parte peste 50.000 de oameni veniți nu doar din România, ci și din alte colțuri ale Europei. Iar imediat după concert, Nicole Cherry le-a spus, la cald, fanilor ei de pe rețelele de socializare cum s-a simțit pe scenă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recomandări România are milioane de locuințe neocupate, dar chiriile cresc. Experții explică realitatea din spatele cifrelor INS

„Sunt extrem de recunoscătoare. Am primit multe mesaje, sunt copleșită. Mulțumesc pentru primirea călduroasă. Românii mei au fost acolo și m-au susținut și i-am simțit. Contează enorm pentru mine. A fost ceva mare pentru mine. M-am bucurat din plin”, a fost mesajul transmis pe internet de artistă.

Apoi, Nicole Cherry a vorbit și cu jurnaliștii de la Fanatik despre momentul în care a cunoscut-o pe Jennifer Lopez și i-a făcut acesteia o caracterizare, oferind detalii și despre interacțiunea pe care a avut-o cu echipa artistei din SUA.

„Am fost extrem de fericită, de bucuroasă, de onorată… Am fost super emoționată și, pe măsură ce trecea timpul, eram din ce în ce mai nerăbdătoare. E fascinant să fiu pe scenă înaintea unui artist pe care îl ascultam atunci când eram mică. Chiar pot să spun că am trăit un vis la care nici nu am îndrăznit să visez vreodată.

Am avut ocazia să o întâlnesc, e minunată, caldă… Iar echipa ei m-a felicitat pentru show-ul pe care l-am pregătit. E fabuloasă, impecabilă, o profesionistă desăvârșită, o femeie puternică și plină de viață, care își iubește meseria și publicul. Este un artist mare, cu o carieră impresionantă, cu hituri și colaborări cu artiști de top. Apreciez rigoarea ei când vine vorba de carieră, de show-urile ei, de look-uri, de sport, de stil de viață”, a spus Nicole Cherry pentru sursa citată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE