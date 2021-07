Dezvăluirea lui Andrei Dascălu după câteva zile de relație cu Roxana Ghiță. „Nu-mi dă atenție”

„Multă lume întreabă: Ești împreună cu Roxana? Și nu știu ce să răspund, ori da, ori nu, pentru că nu știu. Nu suntem nici prieteni, dar nu suntem nici într-o relație. Suntem undeva la mijloc. De aia nu pot să răspund oamenilor de acasă dacă sunt cu ea sau nu. Exact, exact, nu știu.

Trebuie să stau să vorbesc cu ea să lămurim, să vedem ce se întâmplă. Am fost sau suntem la început de relație. Faza e că ne înțelegeam mai bine înainte decât acum. Nu mai este aceeași conexiune cum era înainte de relație. Plus că nu am mai păstrat așa de mult legătură și nu știu ce se întâmplă”, a spus Andrei la Știrile Kanal D, conform wowbiz.ro.

Sportivul a mărturisit că Roxana nu-i răspunde la mesaje, iar dacă nu are de gând să vorbească cu el cât mai curând, acesta își va îndrepta atenția spre o altă tânără.

„I-am dat mesaj, nu răspunde, nu știu ce se întâmplă, aștept în continuare pentru că așa sunt eu bun, cuminte și-mi place să aștept, dar n-o să mai aștept mult. Ar trebui să răspundă la mesaje că dacă nu o s-o caut pe alta. Vreau gagică. Și dacă ea nu-mi da atenție, o să caut pe altă până la urmă”, a mai declarat finalistul „Survivor România” 2021.

