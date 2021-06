Dezvăluirea lui Răzvan Simion la șase ani de la divorțul de Diana, mama copiilor lui. „A fost complicat”

Dezvăluirile au pornit pornit după ce Ioana Ginghină, invitată în platoul emisiunii moderată de Răzvan Simion la Antena 1, a făcut mărturisiri sincere despre divorțul de fostul său soț, Alexandru Papadopol, și despre cât de greu i-a fost să-i explice fiicei sale Ruxandra situația.

La momentul respectiv, Răzvan Simon a fost de acord cu spusele actriței și a declarat că și în cazul bărbaților lucrurile sunt la fel de complicate, și el s-a confruntat cu probleme. Prezentatorul de la Antena 1 a dezvăluit că cel mai greu a fost momentul în care a trebuit să-i vorbească Iancăi Simion, fiica sa, despre divorțul dintre el și mama ei.

„Am trecut printr-o poveste de viață. Am un secret pe care îl tot spun: eu, deși am aproape 44 de ani, întotdeauna mi-am dorit să fiu ceva când o să fiu mare. Eu mă uit la J Lo și vreau să fiu că ea, mereu îmi găsesc niște obiective. Am reușit să trec peste trauma cu ajutor de la psiholog, a fost cadoul meu de ziua mea, ședințe la psiholog. Ți se zguduie lumea, efectiv, că femeie te gândești dacă te descurci cu copilul și altele. Nu știu la bărbați cum e, dar că femeie, asta am simțit.”, a declarat Ioana Ginghină la Antena 1.

„Și pentru bărbați e la fel, și eu m-am confruntat cu asta. La mine cel mai complicat a fost sa îi explic fetiței ce se întâmplă.”, a recunoscut Răzvan Simion în emisiune.

Prezentatorul, care acum are o relație cu Daliana Răducan, a fost căsătorit până în 2015 cu Diana Simion. Cei doi au împreună o fetiță, pe Ianca Simion în vârstă de 16 ani, și pe Tudor.

