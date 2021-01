Povestea a ajuns acum la momentul partajului, iar cei doi soți par să nu se înțeleagă la bani. Potrivit documentelor prezentate de Gabi Bădălău, vineri seara, în emisiunea prezentată de Dan Capatos, la Antena Stars, Claudia vrea o casă pe un teren în Corbeanca, o mașină și 10.000 de euro lunar pentru ambii copii, scrie Click.

Solista a explicat de ce i-a cerut soțului ei o sumă atât de mare. „După ce am văzut toate cheltuielile făcute cu amantele lui, normal că am cerut și eu. Dar nu este vorba de 15.000 de euro, sumă mincinoasă și fabuloasă, pe care soțul meu a zis-o! El a cheltuit 200.000 de euro cu amanta! Noi ne-am înțeles amândoi la mediere. M-a pus să mă interesez la Cambridge pentru copii și să găsesc o casă pentru copii. Când am găsit școala, casa, el s-a retras. Părinții lui nu au vrut! Mama lui i-a zis într-un mesaj: nu vreau să-i dai nimic! Asta a fost o strategie a familiei, ca să mă discrediteze că eu cer bani! Acum va stabili instanța”, a declarat Claudia Pătrășcanu vineri seara, în emisiunea Xtra Night Show, prezentată de Dan Capatos la Antena Stars, scrie Click.

„Pentru amantă a avut 200.000 de euro, pentru copiii lui, nu. Părinții lui nu au vrut să dea banii, iar domnul Bădălău senior știa de amanta fiului lui, pentru că a cunoscut-o la el în birou. Gabi le-a zis părinților lui că el se aruncă de pe pod pentru amanta lui. Gabi are un defect, minte foarte mult! Nu îmi doresc nici un divorț amiabil, ce îmi va da instanța, aia va fi. Acum el îmi pune lunar niște bani în cont, cât vrea el!”, a mai spus aceasta.

