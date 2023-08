Dezvăluirile făcute de Adela Popescu după 8 ani de căsnicie cu Radu Vâlcan: „Știm că am ales corect”

Într-o postare pe Instagram, Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au filmat pe plajă, sărbătorind aniversarea căsătoriei lor, care a avut loc în 2015. La vremea aceea, într-o rochie albă de mireasă, prezentatoarea i-a spus marele DA lui Radu Vâlcan.

Și-au întemeiat o familie, au trei băieței de care sunt foarte mândri, după cum au și declarat în clipul video distribuit pe Instagram. „OPT ani de la cununia civilă. Eram atât de mici atunci. Dar așa mici cum eram, am știut atât de sigur că suntem unul pentru altul.

Acum nu mai suntem atât de mici, dar știm că am ales corect. Știm asta, în primul rând, uitându-ne la copiii noștri. Cei mai mari profesori la care puteam visa”, au dezvăluit cei doi soți.

Și mesajul lor a continuat: „Suntem recunoscători că suntem împreună, sănătoși. Noi cinci, în primul rând, și familiile noastre întregi, pentru care mulțumim în fiecare seară. Și vă mulțumim și vouă pentru toată susținerea și dragostea pe care ne-ați arătat-o în toți anii ăștia. Cam lung și melodramatic mesajul, dar e de vină apusul ăsta care ne-a prins la mare. ❤️”.

Fanii lor imediat au reacționat: „Sunteți perfecți așa cum sunteți! Să vă fie mereu bine!♥️🍀”, „Meritați! Sunteți frumoși și naturali!”, „Tare mult îmi place de voi. Sunteți minunați. Mulți ani plini de iubire și înțelegere ❤️”, „80 de ani de fericire să vă dea Dumnezeu! ❤️”.

Anunțul făcut de Adela Popescu despre al patrulea copil: „Am avut o singură discuție pe tema asta”

Invitată cu ceva vreme în urmă în emisiunea „Cafea cu visuri”, moderată de prezentatoarea Oana Andoni, Adela Popescu a făcut o serie de dezvăluiri atât din carieră, cât și din viața personală. Deși are o familie mare alături de Radu Vâlcan, prezentatoarea a recunoscut că au discutat despre al patrulea copil.

Recomandări Toto Cutugno a murit. Celebrul cântăreț italian avea 80 de ani

„Am avut o singură discuție pe tema asta, dar a trecut repede. Întrebarea a fost pusă așa: Dacă am ști sigur 100% că al patrulea e fetiță, ne-am băga? Am avut așa, trei secunde, și am zis NU. Și el: Nu, nu, uită discuția asta”, a povestit Adela Popescu în podcastul Oanei Andoni.

Vedeta a făcut mărturisiri și despre viața cu trei copii, cum reușește să se organizeze. „De la doi la trei, deși emoțional, este cel mai ușor. Pentru că știi toate etapele, nu te mai surprinde nimic, știi diversificarea, nu te mai panichezi, le cam știi.

Mă refer acum din punct de vedere al organizării, din punct de vedere financiar. De la doi la trei trebuie să schimbi mașina. Nu există nicio mașină normală care să acomodeze trei copii mici. Pentru că trei copii mici înseamnă că trebuie să aibă scaune cu isofix și oricum nu pot călători singuri pe bancheta din spate și tu cu soțul la cafea, în față. Îți trebuie un însoțitor. Și ai o mașină cu șapte locuri, să zicem, normală.

Tu nu ai acces la scaunele din spate. Și atunci trebuie să îți iei un van. Și îți iei un van. Și unul dintre părinți va merge cu van-ul prin oraș, cum sunt eu de exemplu, zici că sunt cu rulota, cu duba, mă plimb prin oraș. Sexy, frumos, când caut parcare, deranj mare de tot. Se schimbă totul”, a precizat Adela Popescu.

