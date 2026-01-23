În cadrul unui interviu acordat recent, jurata de la PRO TV a vorbit despre relația pe care o are cu acesta. Înainte de startul noului sezon, actrița a vorbit despre reacția pe care a avut-o când a primit propunerea de la PRO TV. De asemenea, ea a vorbit despre relația specială pe care o are cu actorul Gheorghe Visu, la 19 ani de la telenovela Inimă de țigan.

„Nu ne mai întâlnim atât de des ca atunci, la filmări, când eram în fiecare zi împreună. Fiecare are acum treaba lui, viața lui, dar sigur că da, ne mai vedem. El e frățiorul meu și eu sunt surioara lui. Țin legătura cu foștii colegi. După patru ani de filmat împreună, vă dați seama că s-a creat o legătură foarte puternică între noi. Viața noastră nu mai era acasă, era acolo, pe platourile de filmat”, a spus Carmen Tănase pentru revista VIVA!

Carmen Tănase s-a alăturat cu bucurie juraților de la „Românii au talent”, Andi Moisescu, Andra și Mihai Bobonete.

„Mă simt atât de bine, Doamne! E o echipă excepțională, râdem mult, povestim, e o atmosferă extraordinară. Până acum nu am avut timp să ieșim în oraș împreună, că stăm multe ore la filmări, până noaptea târziu, dar o rezolvăm și pe asta, facem noi gașcă (râde)”, a mai spus Carmen Tănase pentru sursa citată.

