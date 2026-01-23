După ce Libertatea a stat de vorbă cu Denis Dorobanțu, acum a venit și rândul câștigătoarei Veronica Costin să ne răspundă la întrebări. Asta după ce a început un nou sezon al emisiunii „Casa iubirii” la Kanal D, emisiune difuzată de luni până vineri, de la ora 10.00 la ora 12.00, și de la ora 16.30 la ora 19.00, dar și sâmbăta și duminica, de la ora 16.00 la ora 19.00.

Libertatea: Ce a fost greu și ce a fost ușor în parcursul tău în „Casa iubirii”, sezonul 4?

Veronica Costin: Nu pot să spun că a fost ceva ușor. La mine a fost doar greu! Mereu am spus că în „Casa iubirii” a fost foarte greu pentru mine, pentru că eu mereu mi-am spus părerile așa cum erau ele. Generam foarte multe reacții, nu doar în casă, ci și afară. Cred că greu a fost și pentru că eu am o personalitate care mă face să intervin atunci când văd nedreptate. Încercând să le țin partea unor colegi, de multe ori picam eu în capcana lor și oarecum îmi asumam consecințele. Aș fi putut să mă detașez un pic și să intervin într-un mod diferit.

Ușoare au devenit lucrurile pentru mine atunci când a intrat Ahmed Salem în Casă și am început să ne cunoaștem, pentru că atunci mi s-a schimbat complet focusul către altceva. Am uitat de tot ce se întâmplă în Casă și m-am axat doar pe relația pe care mi-o construiam cu Ahmed. Faptul că era acolo, lângă mine, mi-a dat mereu mai mult curaj. De când am început să fim împreună, lucrurile au devenit mult mai ușoare.

Cum a schimbat-o emisiunea de la Kanal D pe Veronica Costin

– Ai avut momente când ți-ai dorit să renunți?

– Da, am avut un moment. Cred că era pe la jumătatea proiectului, pentru că nu-mi mai găseam locul acolo, nu mă mai accepta nimeni, nu vorbea nimeni cu mine… Și în afară era un val de hate foarte mare, și în Casă la fel. Nu reușeam să dorm, să mănânc… Slăbisem foarte mult! Simțeam că sănătatea mea fizică începe să fie afectată. Atunci a fost foarte greu pentru mine.

Uneori eram singură și mă contraziceam cu toată lumea și pot să spun că nu este deloc ușor să stai într-un loc unde nu ești acceptat, unde trebuie să lupți mereu pentru a-ți menține locul acolo. La un moment dat am obosit și eu… Dar a fost bine că mi-am revenit.

– Cum te-a schimbat „Casa iubirii” ca femeie și modul în care vezi relațiile?

– Când am intrat în „Casa iubirii” nu acceptam multe lucruri într-o relație. Nici acum nu le accept! Pot să spun că, datorită acestui proiect, am înțeles că tot ce făceam și felul în care văd o relație este unul corect. Tocmai pentru că multe femei s-au inspirat din ce au văzut la mine, adică au început să se iubească mai mult.

– Le-ai inspirat…

– Da, consider că am fost o inspirație pentru multe femei din România. Eu sunt și foarte feministă de fel! Țin foarte mult partea femeilor, consider că trebuie să fie respectate și iubite și prin experiența mea, multe dintre ele și-au schimbat viața și o spun pentru că sunt cuvintele lor, adică ele mereu îmi scriau mesaje care confirmau lucrul acesta.

– Cum simți că s-a schimbat viața ta datorită participării la „Casa iubirii” și, mai ales, datorită faptului că ești câștigătoarea sezonului al patrulea?

– Cred că s-a schimbat doar spre bine. Faptul că multă lume mă dorește încă pe ecran mă face să intervin într-o zonă diferită, cum ar fi social media, să fiu mai prezentă în acest mediu, tocmai pentru publicul meu care mă iubește și mă apreciază.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

– Implicarea publicului a avut o contribuție importantă în parcursul tău în „Casa iubirii”. Ai fost cea mai votată fată. Ce crezi că te-a făcut să ajungi la inimile susținătorilor din fața micilor ecrane?

– Faptul că nu am renunțat, deși mi-am dorit la un moment dat, ci am continuat cu ceea ce sunt și ceea ce mi-am dorit dintotdeauna, sinceritatea mea și modestia m-au ajutat să ajung la inimile oamenilor. Cel mai mult m-a ajutat faptul că nu am renunțat, ci am continuat și am crezut în ceea ce sunt eu.

– Ce anume din ceea ce ai făcut sau zis ai fi vrut să nu fie văzut de familie și prieteni?

– Nu există nimic ce mi-aș fi dorit să nu vadă cineva, pentru că tot ce am făcut, am făcut așa cum am simțit la momentul respectiv. Nu suntem perfecți, nici nu-mi doresc să fim perfecți. Consider că în urma greșelilor mele învață și alte persoane.

– Ai găsit iubirea și ai câștigat trofeul. Simți că ai găsit și prietenie în rândul colegilor? Vei păstra legătura cu cineva?

– O să păstrez legătura cu Daniel și Vlad. Sunt unicii concurenți din sezonul nostru cu care ne înțelegem foarte bine.

– Ai foarte mulți susținători. Te abordează oamenii pe stradă pentru a-ți cere o fotografie sau a-ți împărtăși câteva gânduri?

– Da, mă opresc oamenii pe stradă, facem poze, îmi spun că mă susțin, ne pupăm, ne îmbrățișăm. Este o senzație foarte plăcută.

– Cum se simte „revenirea la normal” după această experiență?

– E un pic cam greu să intrăm în rutină, să revenim la viața normală, dar este și ceva de care mie îmi era dor. Eu am stat în „Casa iubirii” un an de zile. A fost o experiență foarte frumoasă, dar mi-a și lipsit viața mea de până la „Casa iubirii”.

Ce va face concurenta cu banii câștigați la Kanal D

– Ce planuri aveți, tu și Ahmed Salem? Care e următoarea etapă în relația voastră?

– Să ne cunoaștem cât mai bine și să evoluăm împreună.

– Ai câștigat un cec de 100.000 de lei, cea mai mare sumă oferită până acum ca premiu în „Casa iubirii”. Ce vei face cu acești bani?

– Banii o să-i investesc în sănătate mintală, aici, în România. Îmi doresc foarte mult să implementez un proiect. Știu că îmi va lua timp, dar sunt sigură că va merita.

– Ce sfat ai pentru noii concurenți?

– Pentru noii concurenți am următoarele sugestii: să fie curajoși, să fie sinceri, să fie asumați, să nu uite niciodată de ce au venit în „Casa iubirii”, să nu renunțe, să țină cont de regulament că este foarte important și să nu uite de unde au plecat, căci modestia este un lucru pe care nu ar trebui să-l piardă niciodată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE