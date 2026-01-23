Claudia Rostas, care făcea parte dintr-o grupare românească, a sustras inelul în valoare de 6.630 de euro, în timp ce distrăgea atenția angajaților de la Hamiltons, o bijuterie de familie din Christchurch, comitatul Dorset.

Mama româncă, condamnări pentru furturi pe parcursul a peste 10 ani

Femeia, în vârstă de 33 de ani, le-a cerut angajaților să împacheteze cadou inelul și a așteptat ca bijutiera să întoarcă capul, moment în care l-a scos din cutie.

Ulterior, mama româncă a început să-și numere banii, dar a spus că nu are suficienți și le-a zis angajaților că va merge să ia restul de la mama ei, care o aștepta afară.

De asemenea, în videoclip ea le cere apoi angajaților diferite tipuri de hârtie și panglici, ca parte a stratagemei sale de confuzie, potrivit tabloidului american The Sun.

În timpul acesta, ea a scos inelul din cutie. A plecat apoi, sub pretextul de a aduce restul banilor de la mama sa.

Imaginile de pe camerele de supraveghere arată cum cei trei angajați o așteptau să se întoarcă, dar când au deschis cutia inelului au constatat că aceasta era goală.

Claudia Rostas și membrii grupării au condamnări anterioare pentru furturi identice comise în Teesside, Kent, Devon, Londra, Bradford și Rotherham, pe parcursul a mai bine de un deceniu.

Ea a fost identificată pentru fapta din Dorset cu ajutorul imaginilor de supraveghere și a fost arestată pe aeroportul Stansted, după ce s-a întors din România.

Claudia Rostas, interzis în magazine din Anglia și Țara Galilor

A scăpat de închisoare atunci când a apărut în fața magistraților de la instanța din Poole, iar avocatul său a declarat că are un fiu bolnav în fază terminală, de care trebuie să aibă grijă.

Rostas a fost supusă unui ordin care îi interzice accesul în orice magazin din Anglia și Țara Galilor, cu excepția magazinelor alimentare și a farmaciilor, pentru o perioadă de un an.

Procurorul Charles Nightingale a declarat că Rostas și un bărbat au intrat în bijuterie pe 26 aprilie 2025, iar inelul nu a fost recuperat nici până în prezent.

La momentul furtului, românca era condamnată pentru alt furt

La momentul comiterii acestui furt, mama româncă se afla sub incidența unei condamnări cu eliberare condiționată pentru o infracțiune comisă în Kent.

Avocatul apărării, Guy Gosheron, a spus că mama din România, clienta sa, a obținut 865 de euro din furt, bani pe care i-a folosit pentru a-și trata fiul bolnav.

El a precizat că femeia a pierdut deja un copil din cauza cancerului în 2022, iar acum fiul ei de 12 ani suferă de leucemie acută limfoblastică și o tumoră cerebrală, având o speranță de viață de până la trei ani.

Apărătorul a mai arătat că românca are dificultăți financiare majore și trebuie să călătorească de mai multe ori pe săptămână din locuința lor din Southgate, nordul Londrei, la Spitalul Great Ormond Street pentru ședințe de chimioterapie.

„Fusese departe de probleme o perioadă, iar reluarea activităților infracționale este rezultatul îmbolnăvirii fiului său”, a spus Gosheron.

Inelul cu diamante nu a fost recuperat nici după un an

„Din păcate, prognosticul este extrem de sumbru și ea dorește să-i poată oferi cadouri, pentru a profita de timpul pe care îl mai au împreună. Nu lucrează, trăiește din ajutoare sociale și se confruntă cu presiuni financiare, așa că nu era în poziția de a-și răsfăța copilul cu daruri. Din acest motiv, a recurs la comiterea acestei infracțiuni”, a replicat apărătorul său.

Judecătoarea Orla Austin a declarat că Rostas este o „femeie lipsită de onestitate”, care a arătat „un nivel limitat de remușcare”. Ea a subliniat că românca nu a ajutat poliția să localizeze și să recupereze inelul.

Deși și-a exprimat îngrijorarea, judecătoarea a spus că nu o va trimite pe Rostas la închisoare din cauza impactului negativ pe care detenția l-ar avea asupra fiului ei aflat pe moarte.

Românca a recunoscut furtul și are de plată 920 de euro

„A fost un furt sofisticat, deliberat, prin distragerea atenției. În cele din urmă, sunteți o hoață pricepută și v-ați folosit abilitățile pentru a sustrage acel inel, care a dispărut și nu mai poate fi recuperat”, a adăugat judecătoarea.

Claudia Rostas, care a recunoscut furtul, a primit o pedeapsă de 26 de săptămâni cu suspendare pe o perioadă de doi ani și 20 de zile de activități de reabilitare.

De asemenea, a fost obligată să plătească 922 de euro despăgubiri, sumă care va fi reținută lunar din ajutoarele sale sociale.

