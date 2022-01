Intr-un interviu pentru emisiunea „Exclusiv VIP” de la Prima TV spune că el și soția formează echipa perfectă. Ei au reușit să găsească un echilibru între viața personală și cea profesională. „Suntem oameni, suntem ființe complexe. Avem nevoie și de partea profesională să ne realizăm visele și să ne afirmăm. Dar, în același timp, cel puțin majoritatea dintre noi, nu sunt făcuți să trăiască singuri.

Sunt și din ăștia, dar eu nu fac parte dintre ei. În familie, soția mea și copilul îmi dau foarte mult echilibru. Și există și foarte multă provocare.”, a declarat Mihai Călin, potrivit fanatik.ro.

Chiar dacă se înțelege foarte bine cu soția, uneori mai apar și discuții în contradictoriu, certuri, diverse provocări. În atâția ani de relație au învățat cum să rezolve orice situație.

„Nu există că familia e liniștită, totul e calm. E ca și în profesie, sunt multe provocări. E ca-n relațiile dintre oameni. Provocările sunt în felul următor: Nu e ceva super stabil și calm și liniar, ca un râu liniștit la șes. Totul pornește de la faptul că nu în fiecare moment îl înțelegi pe celălalt.”, a spus Mihai Călin, care a dat de înțeles că totul în familia lor se discută, așa ajung să rezolve problemele.

„Soția mea îmi este de toate: iubită, amantă, toate. Este ca și mine, suntem pe picior de egalitate total. Cred că asta e secretul, să fie toate la un loc.”, a mai declarat actorul.

„Nu prea mă plăcea. A fost foarte caldă şi sclipitoare”

Povestea de dragoste dintre Mihai Călin și soția lui a început în urmă cu mulți ani de zile. Într-un interviu pentru revista VIVA!, el a povestit cum s-au cunoscut. „Am văzut-o într-un restaurant, la masă cu un bărbat. Credeam că sunt împreună, dar de fapt nu erau. Îmi plăcea şi mă tot uitam la ea.

După multă vreme am aflat că ea gândea în felul următor: «Uite-l şi pe ăla de la televizor, ce se uită la mine, e cam arogant!», nu prea mă plăcea.

Apoi, după vreo 6 luni, ne-am întâlnit în Facultatea de Teatru, unde eu eram asistent, la Facultatea de Actorie, şi ea era studentă în ultimul an la Coregrafie. Numai că acum era blondă. Ne-am recunoscut, am şi făcut cunoştință, căci nu avuseserăm ocazia. Am schimbat câteva vorbe, a fost amuzant, pentru că a întins mâna şi a spus Silvia, eu la rândul meu am spus Mihai, iar ea mi-a spus «de unde ştii?».

Am fost contrariat, iar ea a completat: „De unde ştii că mă cheamă Silvia Mihai? Am râs tare, s-a dezghețat atmosfera, iar ea m-a întrebat dacă vreau să îmi dea numărul de telefon. A fost foarte caldă şi sclipitoare. Nu a început ceva imediat, mi-am mai dat timp, să simt că îmi doresc chestia asta”, a declarat Mihai Călin.

Actorul a mai mărturisit că el și soția lui au o relație solidă și sunt foarte buni prieteni. „Atât de longevive în anii noştri, că nu e chiar atât de mult. Sunt oameni în vârstă care sunt de 50 de ani împreună. Nu e niciun secret, suntem în acelaşi timp şi prieteni, vorbim foarte mult, discutăm foarte mult despre noi, despre ce facem, despre multe lucruri. Am auzit că sunt multe cupluri care nu prea discută, nu-mi imaginez cum se poate întâmpla asta. Noi vorbim despre multe lucruri, vedem filme împreună, vedem ştiri, politică, călătorim, facem multe lucruri împreună”, a mai spus actorul.

