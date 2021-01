Povestea de dragoste dintre Mihai Călin și soția lui. Cum s-au cunoscut cei doi. „Nu prea mă plăcea. A fost foarte caldă şi sclipitoare”

„Am văzut-o într-un restaurant, la masă cu un bărbat. Credeam că sunt împreună, dar de fapt nu erau. Îmi plăcea şi mă tot uitam la ea.

După multă vreme am aflat că ea gândea în felul următor: «Uite-l şi pe ăla de la televizor, ce se uită la mine, e cam arogant!», nu prea mă plăcea.

Apoi, după vreo 6 luni, ne-am întâlnit în Facultatea de Teatru, unde eu eram asistent, la Facultatea de Actorie, şi ea era studentă în ultimul an la Coregrafie. Numai că acum era blondă.

Ne-am recunoscut, am şi făcut cunoştință, căci nu avuseserăm ocazia. Am schimbat câteva vorbe, a fost amuzant, pentru că a întins mâna şi a spus Silvia, eu la rândul meu am spus Mihai, iar ea mi-a spus «de unde ştii?». Am fost contrariat, iar ea a completat: „De unde ştii că mă cheamă Silvia Mihai?

Am râs tare, s-a dezghețat atmosfera, iar ea m-a întrebat dacă vreau să îmi dea numărul de telefon. A fost foarte caldă şi sclipitoare.

Nu a început ceva imediat, mi-am mai dat timp, să simt că îmi doresc chestia asta”, a spus Mihai Călin pentru revista VIVA!

Mihai Călin spune că el și soția lui au o relație solidă și sunt foarte buni prieteni.

„Atât de longevive în anii noştri, că nu e chiar atât de mult. Sunt oameni în vârstă care sunt de 50 de ani împreună.

Nu e niciun secret, suntem în acelaşi timp şi prieteni, vorbim foarte mult, discutăm foarte mult despre noi, despre ce facem, despre multe lucruri. Am auzit că sunt multe cupluri care nu prea discută, nu-mi imaginez cum se poate întâmpla asta.

Noi vorbim despre multe lucruri, vedem filme împreună, vedem ştiri, politică, călătorim, facem multe lucruri împreună”, a mai spus actorul.

