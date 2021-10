Dezvăluirile făcute de Minodora, după 18 ani de căsnicie cu soțul Liviu. „E omul care nu mă jignește, nu mă bate”

Invitată în emisiunea „Teo Show” de la Kanal D, Minodora a dezvăluit că ea și soțul Liviu sunt mai îndrăgostiți ca niciodată. Sunt împliniți pe toate planurile, sunt fericiți, au trecut împreună atât prin momente de bucurie, cât și prin clipe de tristețe. Au împreună un băiat, pe Marco. S-au gândit să îi facă și un frate sau o soră, însă au vrut să îi ofere lui o viață cât mai bună.

„Mă consider un om binecuvântat. Ne-am dorit fată, la început, dar ne-a dat Dumnezeu un băiat, ne doream doi copii. Dar de teamă că nu puteam să le oferim o viață bună, suntem realiști, nu am mai făcut încă un copil. Nu mi-am dorit că al doilea copil al meu să se zbată în viață ca mine, că eu n-am avut multe”, a spus Minodora la TV.

Referitor la soțul Liviu, Minodora a avut numai cuvinte de laudă. La începutul relației au trăit momente de gelozie, însă acum sunt pe deplin fericiți unul alături de altul.

„Pe Liviu l-am văzut jumătatea vieții mele, omul de bază, seriozitatea mea. Omul care nu mă jignește, nu mă bate, m-a gelozit la început, dar l-am vindecat eu. Eu sunt îndrăgostită ca în prima zi de Liviu, înseamnă mult pentru mine, sunt mândră că e tatăl lui Marco, că este al meu pentru totdeauna. Mi-aș dori din această lume ca eu să plec prima, tu să ai grijă în continuare de Marco”, a mai dezvăluit artista la Kanal D.

Minodora are o siluetă de invidiat

Minodora a slăbit în aproximativ doi ani 40 de kilograme. A povestit acum cum se menține în formă, ce stil de viață are pentru a nu se îngrășa din nou.

În urmă cu doi ani, în 2019, Minodora cântărea 100 de kilograme. Acum, în 2021, după o operație de micșorare a stomacului și un stil de viață echilibrat, artista cântărește 60 de kilograme. Aceasta a declarat că mănâncă de toate, dar în cantități mici și face și sport. Nu se ferește să consume carne sau ouă.

„Am ajuns unde mi-am dorit. Am acum 60 kg, de la 100. Am slăbit în doi ani, treptat. Mă simt bine, sunt ok, am slăbit sănătos, mănânc carne, cu limită, ouă, salate, de toate”, a spus Minodora la Antena 1.

